İtalyan basınından Türkiye iddiası

İtalyan basınındaki analizlerde, Dibeybe'nin Roma'nın ardından bugün Paris'e gideceğine de dikkat çekildi, İtalya ve Fransa'nın, Libya'da Türkiye ve Rusya'nın etkisini azaltmak için anlaşmazlıklarını bir kenara bırakıp ortak yol bulmaya çalıştığı görüşü yer aldı.







Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe, pazartesi günü yedi Libyalı bakanın da dahil olduğu bir heyetle Roma'ya gelmişti. Libya heyeti, İtalya Dışişleri Bakanlığı'nda 30 kadar İtalyan şirketin katıldığı, "Yeni Libya, İtalyan şirketlere tanıtılıyor" adlı bir iş forumuna katıldı.





Bu iş forumunda ve ardından İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin Dibeybe'yi kabulünde, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve enerji alanında iş birliğinin artırılması yönünde mesajlar verildi.





BBC Türkçe'de Övgü Pınar'ın haberine göre Dibeybe, Libya'nın yeniden inşası için birçok ülkenin desteğine ihtiyaç duyduklarını ancak "İtalya'nın ayrıcalıklı konumda olduğunu" söyledi, "Ekonomimizin tüm sektörlerini yeniden canlandırmalıyız. Ve bunun için en iyi partner İtalya" dedi.





İtalya Başbakanı Draghi de enerji sektöründe zaten yoğun olan iş birliğinin daha da artırılması üzerinde anlaşmaya varıldığını söyledi.





Öte yandan Draghi, Libya'da yatırımlar için güvenlik şartlarının yerine getirilmesi gerektiğini de vurguladı ve ülkedeki yabancı güçler ile paralı askerlerin çekilmesini öncelikli hedefler arasında saydı.





İtalyan basını, Libya heyetinin dünkü Roma ziyaretini değerlendirdiği haber ve analizlerde, son haftalarda İtalya ve Libya arasındaki görüşme trafiğinin yoğunluğuna da dikkat çekti.





La Stampa gazetesi, Dibeybe'nin Roma'nın ardından bugün Paris'e gideceğine vurgu yaparak İtalya ve Fransa'nın Libya konusunda bir ortak strateji üzerinde durduğunu belirtti.





Gazete, "Çıkarların yakınlaşmasının ürünü olan bu anlaşma Fransa ve İtalya'yı, Türkiye'nin hedeflerini frenlemek ve devasa göç sorununu çözmek için Libya konusundaki anlaşmazlıklarını bir kenara itmeye mecbur bırakıyor" diye yazdı.





Il Fatto Quotidiano gazetesi de "İtalya Libya'da öncelikle ekonomik üstünlüğü, ardından da siyasi üstünlüğü yeniden kazanmak istiyor" dedi.





Il Fatto Quotidiano da Libya konusundaki gelişmeleri Rusya-Türkiye eksenine karşı İtalya-Fransa ekseni üzerinden yorumladı.





İtalya Başbakanı Draghi ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un geçen hafta Brüksel'deki görüşmesini hatırlatan gazete, Dibeybe'nin de Roma'nın ardından Paris'e gideceğini vurguladı.





Gazete bunu, "Kuzey Afrika ve göçmenler konusunda yeni bir işbirliğinin işareti ve aynı zamanda Rusya ve Türkiye'nin nüfuzunu azaltma çabası" diye niteledi.