İtalyan doktor: Bir futbol maçı bizi bu hale getirdi

Son iki gündür verilerde hafif düşüş gözlenmeye başlanan İtalya’da kuzeydeki 130 bin nüfuslu Bergamo şehri yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınından en çok etkilenen bölge oldu.





Ölü sayısının 1.176, vak'a sayısının da 6 bin 500'e ulaştığı şehirde vak'aların yüzde 20'sini sağlık teşkil ediyor.





Bergamo'da üç bin hekim ve sağlık çalışanının 600’üne virüs bulaşmış durumda. Ülke genelinde hayatını kaybeden 23 doktorun ikisi buradan.





"KİMSE KİMSEYLE BULUŞMASIN!"







Askeri araçlarla taşınan naaşların dramatik görüntüleriyle özdeşleşen Bergamo'nun bu mücadelesinde sembol haline gelen Papa 23'üncü Jean Hastanesi'nin yoğun bakım ve reanimasyon bölümü şefi Prof. Dr. Luca Lorini, DW Türkçe'den Esma Çakır'a konuştu.





Ülkede, "evde kalın" çağrılarının da ötesine giderek "kimse kimseyle buluşmasın" duruşuyla dikkati çeken Luca Lorini, "iyi" ya da "kötü" vermekte oldukları ağır mücadeleyle öncü haline geldiklerini ve bunun diğerlerine de örnek olması gerektiğini söylüyor.





Lorini, "Türkiye’deki meslektaşlarınıza tavsiyeleriniz nelerdir?" sorumuza şöyle cevap veriyor: "İlk söyleyeceğim şey, eğer hükümet doğru adımlar atmazsa doktorlar bu denizi küçük bir kaşıkla boşaltmaya başlamak zorunda kalır. derhal her şeyi durdurup, kimsenin kimseyle buluşmamasını sağlamalı. İkinci şey ise; büyük rakamlara kendilerini hazırlamalılar. Organizasyonel modelleri incelemeliler. Aksi halde bu dalga, doktorları ve hastaneleri ezer geçer."





"EVDE KALDIĞINIZ HER GÜN BİNLERCE HAYAT KURTARIRSINIZ"





Pazar ve pazartesi günü İtalya’da vak'alarda düşüş gözlendiğinin iyiye işaret olduğunu, ancak tedbiri elden hemen bırakmanın doğru olmadığını dile getiren Lorini, "İki şekilde yorumlamak lazım bu rakamları. Pozitif olan birincisi; bu ölümcül mücadeleyi kazanmak için -benim de sosyal medyadaki etiketlerim gibi- dışarı çıkmamak yerine kimse kimse ile buluşmasın. Bu, evde kal mesajından çok daha güçlü." diyor.





Bu rakamları ikinci okuma şeklini de, "Sorunu aşmaya başladığımızı düşünerek, tedbirleri gevşetmeye başlarsak birkaç günde binlerce insanın ölümünü görebiliriz. 15 gün önce gecikmeyle başladığımız sıkı tedbirler işe yaramaya başlıyor, ancak dört, beş, altı hafta daha gerekecek bunun daha olgunlaşması için." diye ifade ediyor.





SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI





İtalya gibi birçok ülke, salgının önünü kesmek için peş peşe sokağa çıkma yasağı koyarken, Türkiye'de bunun olmamasıyla ilgili konuşan Luca Lorini, "Sevgili Türk halkı, sizi bazı görseller göstererek de ikna edebilirim. Her gün mezarlıklara taşıdığımız çok sayıda tabutun bulunduğu. Krematoryumların kapasitesi artık bunlara yetişemiyor." mesajını verdi.





Lorini, "Birilerinin size sokağa çıkma yasağını diretmesini beklemeden bu müdahalenin yapılmasını derhal (hükümetten) isteyin. Bakın, bizim 15 gün önce yaptığımız gibi. İki gündür rakamlar düşmeye başladı. Bu, virüse karşı en etkili ilaçtır." diye sözlerini sürdürüyor.







Lorini, kendi acil servislerinde de rakamların düşüşünü görmeye başlamalarının, ülkede alınan sıkı tedbirlerin sonucu olduğunun altını çizerek, "En kötü günlerde günde 90-100 hastayı gördük acil serviste. Bu son günlerde ise 55-60 gördük." diyor ve alınan sonuçların süreklilik kazanması için zamana ihtiyaçları olduğunu vurguluyor.



"BU HÂLE GELMEMİZİN SEBEBİ ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI"





Prof. Luca Lorini, Bergamo'nun niye bu kadar etkilendiği sorusunun cevabını da şöyle veriyor: "İlki; coğrafi yapısı. Bergamo, iki vadi arasına kurulu ve toparlayıcı bir huni yapısı var. Codogno, Lodi gibi virüsün ilk çıkış yerleri gibi etrafında çok sayıda ovalar yok. Yani farklı bir dağılımı var. İkincisi ise; muhtemelen Bergamoluların, bu vakalardan birkaç gün önce Şampiyonlar Ligi maçı (19 Şubat'taki Atalanta-Valencia karşılaşması) oynamış olması. Biz bilmiyorduk, fakat virüs ortalarda zaten dolaşıyormuş. Stadyumda 40 bin Bergamo taraftarı vardı hep birlikte. Her golden sonra birbirlerine sarılıyorlardı. Böylece büyük bir bulaştırma deposu oldular. Üçüncü sebep ise; sıkı tedbirler geç alındı. Codogno (ilk vakanın görüldüğü kasaba) üç gün sonra, Bergamo ise 20 gün sonra kırmızı bölge ilan edildi!"







İtalya’da hükümetin geç de olsa aldığı tedbirlerin bu savaşı kazanmanın tek yolu olduğunu ifade eden Lorini, "Ancak bunların 15 gün daha erken yapılmasını tercih ederdim. Ölenler de bunu tercih ederdi!" diyor.





"VUHAN'DAN SONRA EN BÜYÜK YOĞUN BAKIM HASTANESİNE DÖNÜŞTÜK"





Vuhan’dan sonra dünyanın en büyük, 100 hasta kapasiteli Covid-19 yoğun bakım ünitesini oluşturduklarını da anlatan Luca Lorini, "Bunların 88’i Covid-19 hastası. Ancak diğer bölümlerde 400 yatak var ve bunların çoğu da Covid-19 departmanlarına dönüştürüldü. Buralarda da orta yoğun bakım temelli hastalar bulunuyor. Cerrahlar, dahiliyeciler, radyoloji doktorlarına, anestezist ve yoğun bakımcıların yaptıkları işleri yaptırıyoruz ve bu işi çok iyi başardılar." diyor.





Dünyanın hiçbir ülkesinin bu salgına hazır olmadığını söyleyen Lorini, "Çünkü sanırım kimse böyle bir şey görmedi. Belki 1500-1600’lerde Rönesans’taki sıtma, kolera, veba dönemlerini düşünebiliriz. Onlardan sonra dünya bir daha hiç böyle bir şey görmemişti. Dünya hazır değil buna." ifadelerini kullanıyor.





"BU İLAÇ İŞE YARIYOR DİYEN DOKTORLARIN TIPLA İLGİSİ YOK"





İtalya’nın salgınla mücadelde iyi ya da eksik ne varsa tecrübelerini herkese aktarması gerektiğini ifade eden Lorini, şimdiden "Covid-19’un ilacı bu" diyerek ortaya çıkan doktorlara tepki gösterilor.





Lorini şöyle devam ediyor: "Hastanemizde şu an 500 hasta için en az 10 farklı tedavi protokolü denemekteyiz. Bunun işe yaraması için çift kör deneyi dediğimiz deneycilerin bunu bilmemesi gerekir. Yani bizler bu deneysel tedavinin hangi hastaya uygulandığını bilmiyoruz. Aksi halde verileri değiştirme riskine düşebiliriz. Bilim, istatistiksel anlamda anlamlı bir rakamı alıp zarfları açarak kimin bunu yaptığını görmek. O anda, dünyaya o ilaç, o plazma, antikorlar işe yarıyor mu, yarıyorsa nasıl yarıyor diyebiliriz. Yüzde kaç iyileşiyor ya da iyileşmiyor, bunu söyleyebiliriz. Ancak internet ve TV’lerde korkunç şeyler oluyor. Bir doktor çıkıyor, bir ilaç gösteriyor ve 'Bu işe yarıyor' diyor. Bir diğer yandan başka bir doktor çıkıyor, 'O antibiyotik işe yarıyor' diyor. Bunların tıpla alakası yok."



