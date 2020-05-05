İtalyan Ferrari artık Ford ve General Motors'tan daha değerli

Mart ayında korona krizi sebebiyle üretime ara vermesine rağmen, şirketin toplam otomobil satışını artırdı. Şirket gelirleri biraz düşse de karlılık beklentilerin üstünde kaldı







Ferrari ayrıca hafta başında İtalya Maranello ve Modena’daki fabrikalarında üretime başladı . Üretimin cuma günü normale dönmesi bekleniyor.

Şirketin bu durumu yatırımcılar için , yılda sadece 10.000 otomobil üretmesine rağmen, geçen yıl yaklaşık 7,7 milyon araç üreten General Motors’un durumundan daha iyi gözüküyor.

Piyasalar açılırken Ferrari’nin piyasa değeri, 29,8 milyar dolara gerilemesinin ardından daha sonraki erken işlemlerde 30,1 milyar doları buldu

Korono Krizinden en çok etkinen otomobil üreticilerin piyasa değeri ise sürekli düşüyor. General Motors’un piyasa değeri 29,3 milyar doların altına düşerken, Ford 19,2 milyar dolara düştü.

Yatırımcılarla yaptığı görüşme sırasında Ferrari CEO’su Louis Camilleri, ABD ve Avustralya’da araba siparişlerinde “birkaç iptal” yaşanırken ”şimdiye kadar hiçbir coğrafyadan'' sipariş iptali gelmediğini söyledi.