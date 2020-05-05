Samanyolu Haber /Ekonomi / İtalyan Ferrari artık Ford ve General Motors'tan daha değerli /05 Mayıs 2020 10:10

İtalyan Ferrari artık Ford ve General Motors'tan daha değerli

İtalyan Lüks spor otomobil üreticisi Ferrari beklenenden daha iyi kar açıklayınca hisse fiyatları % 7'ye kadar arttı.

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Mart ayında korona krizi sebebiyle üretime ara vermesine rağmen, şirketin toplam otomobil satışını artırdı. Şirket gelirleri biraz düşse de karlılık beklentilerin üstünde kaldı  

Ferrari ayrıca hafta başında İtalya Maranello ve Modena’daki fabrikalarında üretime başladı . Üretimin cuma günü  normale dönmesi bekleniyor.
Şirketin bu durumu  yatırımcılar için , yılda sadece 10.000 otomobil üretmesine rağmen, geçen yıl yaklaşık 7,7 milyon araç üreten  General Motors’un durumundan daha iyi gözüküyor. 
Piyasalar açılırken Ferrari’nin piyasa değeri, 29,8 milyar dolara gerilemesinin ardından daha sonraki erken işlemlerde 30,1 milyar doları buldu 
Korono Krizinden en çok etkinen otomobil üreticilerin piyasa değeri ise sürekli düşüyor.  General Motors’un piyasa değeri 29,3 milyar doların altına düşerken, Ford 19,2 milyar dolara düştü.
Yatırımcılarla yaptığı görüşme sırasında Ferrari CEO’su Louis Camilleri, ABD ve Avustralya’da araba siparişlerinde “birkaç iptal” yaşanırken  ”şimdiye kadar hiçbir coğrafyadan'' sipariş iptali gelmediğini  söyledi.
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