İtalyan gazeteci Roberto Saviano'dan Ahmet Altan'a mektup

İtalyan gazeteci ve yazar Roberto Saviano, hapis cezası verilen ve tahliye edildikten sonra tekrar tutuklanan Ahmet Altan'a yazdığı mektupta "Engellenen özgürlüğü hepimizi endişelendirmeli" dedi. İtalya merkezli günlük gazete Corriere della Sera'da "Sevgili Ahmet Altan, sihrin onların duvarlarından daha güçlü" başlıklı mektubunda "Sözlerini dondurmak için seni bir hücreye kapattılar" diyen Saviano, Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinden de bahsettiği yazısında şu ifadelere yer verdi:





"Şu anda sana yazıyorum çünkü [Türkiye'de] öğrenciler tutuklanıyor ve ifade özgürlükleri engelleniyor. Sana yazıyorum çünkü bir yazar bu kadar kolay hapse atılırken Türkiye rejiminin hiçbir şey olmamış gibi devam etmesini dayanılmaz buluyorum.

...

Öğrenciler, gökkuşağı çizdikleri ve ifade özgürlüğü üzerine bir sergi açtıkları için tutuklandılar; tutuklandılar çünkü üniversitelerin siyasi müdahaleden uzak olmasını talep ettiler.

...

Dışişleri bakanı, onları 'sapkın' olarak damgalarken, hükümet onları tehdit ederken, hapse artarken ve cezalandırırken, burada hepimiz neler olup bittiğini izliyoruz."







