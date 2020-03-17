Samanyolu Haber /Dünya / İtalyan havayolu şirketi Alitalia'nın kamulaştırılması gündemde /17 Mart 2020 22:00

İtalyan havayolu şirketi Alitalia'nın kamulaştırılması gündemde

Satışa çıkarılan ancak kimsenin talip olmadığı İtalyan havayolu şirketi Alitalia'nın kamulaştırılması gündemde.

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İtalya hükümeti, satışa çıkarılan İtalyan havayolu şirketi Alitalia'ya talip çıkmadığı için şirketi kamulaştırmayı planlıyor.

sol.org.tr'de yer alan habere göre yerel Il Messaggero gazetesine göre, şirkete talip olanlar, yeni koronavirüs salgını nedeniyle tekliflerini geri çekmiş durumda.

Mayıs sonunda kadar satışı planlanan şirkete yönelik tekliflerin son tarihi 18 Mart olmasına karşın şirketin şu an hiçbir müşterisi bulunmuyor.

Kamulaştırmanın "son aşamasının" Mayıs ayında gerçekleşebileceği belirtiliyor.
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