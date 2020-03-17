İtalyan havayolu şirketi Alitalia'nın kamulaştırılması gündemde

İtalya hükümeti, satışa çıkarılan İtalyan havayolu şirketi Alitalia'ya talip çıkmadığı için şirketi kamulaştırmayı planlıyor.





sol.org.tr'de yer alan habere göre yerel Il Messaggero gazetesine göre, şirkete talip olanlar, yeni koronavirüs salgını nedeniyle tekliflerini geri çekmiş durumda.





Mayıs sonunda kadar satışı planlanan şirkete yönelik tekliflerin son tarihi 18 Mart olmasına karşın şirketin şu an hiçbir müşterisi bulunmuyor.





Kamulaştırmanın "son aşamasının" Mayıs ayında gerçekleşebileceği belirtiliyor.