Samanyolu Haber /Dünya / İtalyan hükümetinde şok! /07 Mart 2020 18:01

İtalyan hükümetinde şok!

Koronavirüs salgını sebebiyle Çin ve İran'dan sonra en fazla kişinin hayatını kaybettiği İtalya'da virüs hükümet ortaklarından birine bulaştı.

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İtalya'da hükümetin ortakları arasında yer alan Demokrat Parti'li Nicola Zingaretti (54), Facebook'tan yayınladığı video ile Koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Evinde tecrit edilen bir ortamda bulunduğunu belirten Zingaretti, yakın zaman içerisinde kendisiyle temasta bulunan insanlarla kontrol için iletişime geçildiğini kaydetti.

İtalya'da Koronavirüs vak'alarının sayısı 4 bin 500'ü geçerken, hayatını kaybedenlerin sayısı 197'ye yükseldi.

ÇİN’DE CAN KAYBI 3 BİN 72’YE ÇIKTI

Çin’de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 72’ye yüseldi.

Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre ülkede son 24 saatte 28 kişi hayatını kaybetti, 99 yeni vak'a tespit edildi.

İkisi Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nden olmak üzere toplam 3 bin 72 kişi hayatını kaybetti. Covid-19 bulaşan kişilerin toplam sayısı ise 5 bin 489’nun durumu ağır olmak üzere 80 bin 651’e çıktı.

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