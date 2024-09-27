İtalyan İnsan Hakları Federasyonu Başkanı: Suç tanımı da yok delil de ama siyasi ön yargı var!

İtalyan İnsan Hakları Federasyonu Başkanı, siyaset bilimci ve uluslararası düzeyde insan hakları uzmanı olan Prof. Dr. Antonio Stango da, kız çocukları davasını takip etmek için İstanbul'a geldi ve davayı bizzat duruşma salonundan takip etti.







KHK mağduru basın mensubu Sırrı Er ise Prof. Dr. Antonio Stango ile kısa bir röportaj yaparak sosyal medya hesabından yorumsuz olarak paylaştı.





STANGO: SİYASİ ÖN YARGI VAR

Davayla ilgili düşüncelerini ve salondaki gözlemlerini paylaşan Stango davadaki hukuksuzluklara vurgu yaptı ve davanın 'siyasi ön yargı'dan kaynaklandığını söyledi. "İstanbul'a gelme nedenim benim için çok ilginç olan bir duruşmayı takip etmek. Çünkü görünüşe göre dosyada siyasi önyargı var. Dosyada çok sayıda sanık var. Büyük çoğunluğu yaşları çok genç olan kızlar. Benim için sanıkların hangi güvencelere sahip olduğunu görmek ve duruşmanın akışını seyretmek ilginç" ifalerini kullandı.

Stango ayrıca suç kız çocuklarının yargılanmasıyla ilgili olarak suç kanununda bir tanımlamanın olmadığını ve herhangi bir suç delilinin de olmadığını vurguladı.





SUÇ TANIMI DA YOK DELİL DE

Stango "Öncelikle benim gözlemim şu ki; dosyanın büyük kısmı çok sayıda kızın buluşmasının suç oluşturabileceği yönünde bir varsayıma dayalı. Hukuki bir bakış açısından bakarsak ise; bana göre bu durum tutarlı değil. Çünkü biliyoruz ki; suçun oluşabilmesi için ortada bir mağdur olmalı. Ayrıca suç kanununda tanımlanmalı ve suçun delilleri olmalı. Bunların hiçbirini görmedim. Bu davayı gözlemledim ve dosyayla ilgili çok sayıda materyal okudum. Genç insanların, özellikle kızların basit buluşmalarını ve normal bir gencin yapabileceği şeyleri görüyorum." dedi.





Prof. Dr. Stango'nun altını çizdiği bir başka durum ise duruşma salonunda mahkeme başkanının takındığı tavırdı. Hakimin çocukları korkutmaya çalıştığını belirterek "Gözlemim şu ki; soruların çoğu her insanın yaptığı normal faaliyetlere ilişkindi. Dolayısıyla bir suça ilişkin olabilecek herhangi bir soru duymadım ya da görmedim. Özellikle, incelenen suçun bir terör örgütüne ilişkin olduğu tezi düşünüldüğünde. Ancak tartışmanın içinde bu tezle (silahlı örgüt üyeliği iddiası) ilgili bir şey görmedim. Ayrıca şunu da söylemek zorundayım. Bence, bazı anlarda mahkeme başkanı yaşları çok genç olan sanıkların gözünü korkutabilecek şekilde davrandı." dedi.

















































































































Diğer yandan gazeteci Sevinç Özarslan'ın haberine göre üç gündür davayı takip eden Stango, “Savcı neden yukarıda hakimlerle oturuyor? Savcı ve diğer iki üye hakim neden duruşmada hiç konuşmuyor? Başkan tek başına bütün yargılamayı yapıyor” şeklinde bir görüntü var.” yorumunda bulundu ve önümüzdeki günlerde İtalyan meclisinde de bu davayı gündeme getireceğini söyledi.

