Samanyolu Haber /Dünya / İtalyan işçiler İsrail'e gidecek gemiye yükleme yapmayı reddetti /16 Mayıs 2021 13:00

İtalyan işçiler İsrail'e gidecek gemiye yükleme yapmayı reddetti

İtalyan liman işçileri, İsrail'e gidecek silah yüklü geminin yüklemesini yapmayı reddetti. İşçilerin örgütlü olduğu sendika, Filistin'le dayanışma için düzenlenecek yürüyüşe de katılacak.

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İtalya’da Unione Sindacale di Base sendikasında örgütlü liman işçileri, İsrail'e silah sevkiyatı için Livorno Limanı'na gelen "Asiatic Island" adlı gemiyi yüklemeyi reddetti. LeftVoice’ün haberine göre başka işçilerin yüklemeyi yapmasıyla gemi limandan ayrıldı.

Sendika, yaptığı açıklamada, Cenova Otonom Liman İşletmeleri Kolektifi’nin ve WeaponWatch kuruluşunun hazırladığı rapor sayesinde geminin İsrail'e silah taşıyacağını öğrendiklerini aktararak, "Livorno Limanı, Filistin halkına yönelik katliamın suç ortağı değil" dedi.

İsrail'in sivilleri hedef alan saldırılarını hatırlatan sendika, Ashdod limanına ulaşacak silah ve patlayıcıların da Filistin halkını öldürmek için kullanılacağını vurguladı. Livorno'da Filistin halkıyla dayanışma için yapılacak eylemlere de değinen sendika, Gazze'nin bombalanmasının derhal durdurulması ve işgal altında yaşayan Filistin evlerinin "kamulaştırılmasına" son verilmesi taleplerini dile getirdi.

Liman işçileriyle bir bilinçlendirme kampanyası da başlattıklarını aktaran sendika, katliama ortak olmayacaklarının altını çizdi. Sendikalı işçilerin yüklemeyi reddettiği gemi, diğer işçiler tarafından yüklemesi yaptırılarak Napoli'ye doğru yola çıktı.

İtalya’daki liman işçileri sendikaları, İsrail’e askeri malzemelerin gelmesini önlemek için limanlarına gelen sevkiyatlar hakkında daha fazla bilgi toplamaya çalışıyor. Daha dün, Molo Italia adlı başka bir gemiye yüklenmeye hazır düzinelerce zırhlı askeri aracın varlığına dair bir rapor aldılar.

Sendika ayrıca yaptığı açıklamada Livorno sokaklarında, Gazze’nin bombalanmasının derhal durdurulmasını ve Filistinlilerin evlerinden tahliyesini talep etmek için Filistin halkıyla dayanışma içinde yürüyeceğini bildirdi.

GEMİ TÜRKİYE'DE YAPILDI, YILLARCA "MURAT K" ADINI TAŞIDI

Evrensel gazetesinde yer alan habere göre, İsrail'e silah taşıyan gemi 2007 yılında İstanbul'da, şu an Turkon Holding'e ait olan Sedef Gemi İnşaatı A.Ş. tarafından yapıldı.

2013 yılından 2016'ya kadar "Murat K" adıyla, 2016'dan 2018'e kadar da "M V Murat K" adıyla taşımacılık yapan gemi, 13 Mart 2018'den itibaren ise "Asiatic Island" adını kullanıyor.

Bir dönem Hamburg merkezli Kalkavan Shipmanegement tarafından işletilen gemi şu anda Singapur bandıralı ve sahibi olarak Asiatic Island Shipping PTE. LTD. görünüyor.
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