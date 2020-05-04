İtalyan istatistik kurumu açıklama yaptı

İtalya’da devlet istatistik kurumu ISTAT, ülkede korona virüsü kaynaklı ölü sayısının resmi açıklamadan çok daha yüksek olabileceğini duyurdu. ISTAT’ın geçmiş yıllardaki ortalamaya göre beklenen ölüm oranları ile bu seneki ölüm oranları arasındaki karşılaştırması, ülke çapındaki ölümlerin yüzde 39 oranında arttığını ortaya koydu.



ISTAT, ülkede salgının başladığından bu yana ölüm oranlarına dair ilk açıklamasında, test yapılmadığı için Covid-19’la bağlantılandırılmayan binlerce ‘fazla ölüm’ görüldüğünü belirtti. Ülke nüfusunun yüzde 86’sının baz alındığı açıklamada öne çıkan veriler şöyle:





* İtalya’da ilk korona virüsü kaynaklı ölümlerin görüldüğü 21 Şubat ile 31 Mart arasındaki ölü sayısı, önceki beş yılın ortalamasından yüzde 39 oranında yüksek.





SON BEŞ YILA KIYASLA 11 BİN 600 ‘BEKLENMEDİK ÖLÜM’





* ‘Beklenen dışı’ olarak hesaplanan 25 bin 354 ölümün 13 bin 710’u, kayıtlara korona virüsü bağlantılı olarak geçti. Ancak bu hesapla, 11 bin 600 ölüm hâlâ ortalamanın dışında kalmış oldu. ISTAT, bu ölümlerin ezici çoğunluğunun, ülkenin salgından en ağır etkilenen kuzey bölgelerinde görüldüğünü duyurdu.





BERGAMO’DAKİ ARTIŞ ORANI, YÜZDE 568





* ISTAT’ın açıklamasına göre, sadece mart ayında ülke çapındaki ölüm oranları, son beş yıla kıyasla yüzde 49 oranında arttı. Artış oranı salgının merkezi olan kuzey bölgelerinde yüzde 95’e yükseldi. İtalya’daki salgının sıfır noktası olan Lombardiya bölgesi özelindeyse, bu artış yüzde 186 olarak hesaplandı. Lombardiya bölgesinde bulunan ve salgında en ağır kaybı veren Bergamo kasabasında, beklenen ölümlerdeki artış oranı yüzde 568’e yükseldi.





‘KORONA DA OLABİLİR, HASTANEYE GİDEMEYENLER DE’





* ISTAT, bu kişilerin korona virüsü testi yapılmadan hayatını kaybetmiş olabileceği gibi, salgın nedeniyle sağlık sisteminden faydalanamayan kişilerin de ölmüş olabileceğini belirtti.