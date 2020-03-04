İtalyan ligi Serie A için yeni karar: 3 Nisan 2020 tarihine kadar...

İtalya Serie A'da tüm maçların 3 Nisan 2020 tarihine kadar seyircisiz olarak oynanmasına karar verildi.





Avrupa'da Koronavirüs'ün en çok etkilediği ülke olan İtalya'da şimdiye kadar 2 bin 260 Koronavirüs vakası görülürken, son 24 saatte 20 olmak üzere 79 kişi yaşamını yitirdi.





Salgının gün geçtikçe daha çok etkilediği ülkede liglerin durumuyla ilgili açıklayan yapan İtalya Spor Bakanı Vincenzo Spadafora, Serie A takımlarının maçlarının seyircisiz oynanabileceğini duyurmuştu.





Bu açıklamanın ardından İtalya Serie A'da tüm maçların Koronavirüs nedeniyle 3 Nisan 2020 tarihine kadar seyircisiz olarak oynanması kararı alındı.





Bazı maçlar ertelenmiş, bazıları seyircisiz oynanmıştı

Hükümet geçen ay, en çok etkilenen kuzey bölgelerindeki sportif etkinliklerini iptal etmiş, 10 Serie A maçını ertelemişti.





Juventus-Milan ve Napoli-Inter arasında oynanması planlanan İtalya Kupası çeyrek final maçları da ertelenirken, ligde geçen hafta sadece 4 maç oynanabildi.





Geçen Perşembe günü ise Inter ile Ludogorets arasındaki UEFA Avrupa Ligi maçı San Siro Stadı'nda seyircisiz oynandı.