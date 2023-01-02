Samanyolu Haber /Gündem / İtalyan ressam annesi cezaevine konan Yusuf’u çizdi: Bırakın bu çocuğun annesini bırakın… /02 Ocak 2023 16:50

İtalyan ressam annesi cezaevine konan Yusuf’u çizdi: Bırakın bu çocuğun annesini bırakın…

İtalyan ressam ve çizer Gianluca Costantini, tutuklu annesiyle bir gün geçiren kanser hastası Yusuf Kerim'i çizdi. İtalyan sanatçı, sosyal medya hesabından "Annesini bıraktığınız için ne ülkeniz batar ne de yıkılır! Bırakın bu çocuğun annesini, bırakın" çağrısında bulundu.

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İtalyan ressam ve çizer Gianluca Costantini, annesi cezaevinde olan kanser hastası olan Yusuf ve annesini resmettiğin bir çizimini sosyal medya hesabından paylaşarak, Yusuf’un annesinin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Annesi cezaevinde olan ve doktorların yaşama şansının yüzde 20 olduğunu söylediği Yusuf’un yaşadığı drama, İtalyan sanatçı Gianluca Costantini de sessiz kalmadı.

Dünya çapından insan hakları ihlallerine karşı sesini yükselten ve bu amaçla çizimler yapan Costantini, son olarak Yusuf ve annesini çizdi. Çizimini Twitter hesabından paylaşan sanatçı, Adalet Bakanlığı twitter hesabını da ekleyerek, “Annesini bıraktığınız için ne ülkeniz batar ne de yıkılır! Bırakın bu çocuğun annesini, bırakın…” diye yazdı.

Doktorların yüzde 20 yaşama şansı verdiği 6 yaşındaki kanser hastası Yusuf Kerim’in annesi, mahpusların ağır hasta yakınları için ziyaret hakkı kapsamında iki gün önce Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi’ne getirilmişti. Yusuf Kerim gün boyu annesiyle birlikte vakit geçirmiş ama daha sonra annesi yeniden cezaevine dönmüştü.


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