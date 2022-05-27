İtalyan sanatçı bu kez cezaevindeki mahpus çocukları çizdi





15 Temmuz’dan sonra başlatılan cadı avında anneleriyle birlikte cezaevine atılan ve bir koğuşta kalan 12 çocuğun fotoğrafı sosyal medyada gündem olmuştu.







İtalyan sanatçı Gianluca Constantini, Twitter hesabından Şakran Cezaevi’nde anneleriyle birlikte kalan çocukları çizdiği resmi paylaştı. Constantini paylaşımında, ‘‘Sızdırılan bir fotoğraf, anne ve babaları tutuklu en az 12 çocuğunun şu anda İzmir Şakran Cezaevi’nde tutulduğunu ortaya koydu.’’ İfadeleri kullandı.









Costantini bir süre öncede 6 ayda 3 kez tutuklanan eski askeri öğrenci ve tıp fakültesi 3. sınıf öğrencisi Mustafa Enis Durak’ın İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda gözaltına alındıktan adliyede annesiyle son vedalaşmasını çizmişti.