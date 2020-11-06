Samanyolu Haber /Spor / İtalyan teknik adam Mancini'den kötü haber /06 Kasım 2020 20:30

İtalyan teknik adam Mancini'den kötü haber

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Roberto Manci'nin korona virüse yakalandığı bildirildi.

SHABER3.COM

 İtalya Futbol Federasyonundan (FIGC) yapılan yazılı açıklamada, yaklaşan UEFA müsabakaları dolayısıyla teknik heyete periyodik kontroller bağlamında Kovid-19 testi yapıldığı belirtildi.

Teknik direktör Mancini'nin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı, bununla beraber herhangi bir belirti göstermediği, yürürlükteki protokoller gereği Roma’daki evinde tecrit altında olduğu ifade edildi.

Federasyonun, 55 yaşındaki deneyimli çalıştırıcının durumu hakkında yerel sağlık otoritelerini de bilgilendirdiği kaydedildi.Roberto Mancini'nin UEFA ve FIGC protokolleri gereği öngörülen tedbirleri tamamladığında milli takım kampına katılacağı belirtildi. 
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