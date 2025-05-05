İtalyan Yargıtay’ı iade kararını bozdu: 'Türkiye’nin delilleri zayıf, cezaevi koşulları insanlık dışı'

Kararı Dr. Gökhan Güneş ve avukat Ali Yıldız sosyal medya hesaplarından duyurdu.



Türkiye’nin delilleri yetersiz ve güvenilmez



Yargıtay kararına göre, Türkiye’nin sunduğu deliller ciddi eksiklikler taşıyor. Mahkeme, delillerin “duyum niteliğinde” olduğunu, bazı suçlamaların ise geri alınmış ifadeler gibi güvenilir olmayan kaynaklara dayandığını belirtti. Ayrıca, Roma Mahkemesi’nin kararında İtalya’daki Milano merkezli soruşturmalara dayandığı, oysa iade prosedüründe yalnızca talep eden devletin (bu durumda Türkiye’nin) sunduğu delillerin dikkate alınabileceği vurgulandı.



Barış Boyun’un Kürt ve Alevi kimliğine vurgu yapan Yargıtay, Türkiye’de siyasi kimliği nedeniyle zulme uğrama riskinin göz ardı edildiğini belirtti. Boyun’un doğum yeri, dil yetkinliği, gazete arşivleri ve HDP ile bağları gibi belgeler mahkemeye sunulmuştu. Buna rağmen Roma Mahkemesi yalnızca yerel bir komisyonun kararına dayanarak bu iddiaları reddetmişti.



Cezaevi koşulları alarm veriyor



Yüksek Mahkeme, Türkiye’deki cezaevi koşulları hakkında çok sayıda uluslararası rapora işaret etti. Avrupa Konseyi İşkenceyi Önleme Komitesi (CPT), Amnesty International, İnsan Hakları İzleme Örgütü ve Avrupa Komisyonu’nun raporlarında Türkiye’de sistematik işkence, keyfi tutuklamalar, aşırı kalabalık ve kötü muameleye dikkat çekiliyor.



Mahkeme, Roma Mahkemesi’nin yalnızca Türk hükümetinin Dumlu Cezaevi hakkındaki olumlu beyanlarına dayanmasını hukuka aykırı buldu. Avrupa Adalet Divanı’nın içtihatlarına da atıf yaparak, böyle bir değerlendirme için bağımsız, güvenilir ve güncel veriler gerektiğini hatırlattı.



AİHM kararları ve Türkiye’nin tavrı



Yargıtay kararında ayrıca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Türkiye’ye karşı verdiği çok sayıda ihlal kararı ile İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme ve AİHM kararlarını uygulamama gibi örnekler de hatırlatıldı. Bu durumun, Türkiye’nin insan hakları alanındaki güvenilirliğini zedelediği ve iade talebini daha da tartışmalı hale getirdiği vurgulandı.



Yargıtay, iade dosyasının eksik ve hatalı şekilde ele alındığını belirterek, yeni bir dairede yeniden yargılama yapılmasına hükmetti. Yeni duruşmada Türkiye’nin sunduğu delillerin güvenilirliği, Boyun’un siyasi zulüm görme riski ve Türkiye’deki cezaevi koşullarının detaylı biçimde ele alınması istendi.



İtalyan Yargıtayı, 15 Temmuz ihlallerine karşı dayanışmaya ev sahipliği yapmıştı



Roma’daki Piazza Cavour Meydanı’nda bulunan Yargıtay binası, 13 Ekim 2016 tarihinde Türkiye’deki darbe girişiminin ardından yaşanan insan hakları ihlallerine dikkat çekmek amacıyla yargıçlar ve avukatların katıldığı sessiz bir oturma eylemine de şahitlik etmişti.



Yargı mensupları, avukatlar ve gazeteciler, Türkiye’deki gelişmelere karşı “assordante silenzio” (sağır edici sessizlik) ifadesiyle tanımlanan uluslararası kayıtsızlığa tepki göstermek üzere bir araya gelmişti.



Etkinlik, İtalya Yargıçlar Birliği’nin parçası “Area”, Roma Ceza Avukatları Derneği ve Ulusal Gazeteciler Federasyonu (FNSI) tarafından organize edilmişti. Protestonun ardından, Başsavcılık Kütüphanesi’nde bir panel düzenlenmişti.



Panel’de o dönemki Yargıtay Başkanı Giovanni Canzio ve Roma İstinaf Mahkemesi Başsavcısı Giovanni Salvi de konuşma yapmıştı.