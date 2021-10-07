Samanyolu Haber /Spor / İtalya'nın 37 maçlık serisi sona erdi /07 Ekim 2021 00:31

İtalya'nın 37 maçlık serisi sona erdi

UEFA Uluslar Ligi Yarı Final maçında İspanya ile karşılaşan İtalya, sahadan 2-1 yenik ayrıldı. İspanya bu skorla finale yükselirken, İtalya'nın da 37 maçtır maç kaybetmeme serisi sona ermiş oldu.

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UEFA Uluslar Ligi Yarı Final karşılaşmasında İspanya, son Avrupa Şampiyonası şampiyonu olan ve son 37 maçtır yenilmeyen İtalya'yı San Siro'da 2-1 mağlup ederek finale yükseldi.

UEFA Uluslar Ligi'nde ilk finalist İspanya oldu. Aynı zamanda turnuvanın düzenlendiği ülke olan İtalya, San Siro'da oynanan mücadelede İspanya'ya yenilerek kendi ülkesinde final oynama fırsatını kaybetti.

İspanya'nın gollerin 17 ve 45'te Ferran Torres atarken, iki golün de asistini Mikel Oyarzabal yaptı ve ilk yarı bu şekilde tamamlandı. İtalya, 83. dakikada Lorenzo Pellegrini'nin attığı gol ile son dakikalarda beraberliğe yaklaşsa da sonuç değişmedi ve İspanya, İtalya'yı 2-1 yenerek turnuvada finale yükselen ilk ekip oldu.

İtalya'da stoper oyuncusu Leonardo Bonucci, 30 ve 42'de gördüğü iki sarı kartla oyun dışında kaldı.

Turnuvanın ikinci finalistini belirleyecek olan maçta ise perşembe akşamı Belçika ile Fransa kozlarını paylaşacak.

Organizasyonun 3.'lük maçı 10 Ekim'de TSİ 16.00'da, final maçı ise ise aynı gün TSİ 21.45'te oynanacak.
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