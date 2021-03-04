Samanyolu Haber /Teknoloji / İtalya'nın ilk kadın astronotu yeniden uzay yolcusu /04 Mart 2021 00:42

İtalya'nın ilk kadın astronotu yeniden uzay yolcusu

Uzaya giden ilk İtalyan kadın astronot olan Samantha Cristoforetti'nin yeni bir proje kapsamında yine uzaya gönderilmesinin planlandığı belirtildi.

SHABER3.COM

BBC Türkçe'den Övgü Pınar'ın haberine göre İtalya'nın uzaya giden ilk kadın astronotu Samantha Cristoforetti'nin gelecek yıl bir kez daha Uluslararası Uzay İstasyonu'na gideceği açıklandı.

İlk olarak Kasım 2014'te Avrupa Uzay Ajansı'nın "Futura" (gelecek) isimli misyonu için uzaya giden Cristoforetti, 199 gün 16 saat boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapmıştı.

Cristoforetti bu misyonla tek bir seferde uzayda en fazla zaman geçiren Avrupalı astronot olmuştu.

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Cristoforetti 2022'nin ilkbahar aylarında yeniden Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidecek.

ESA'nın bugünkü basın toplantısında konuşan Samantha Cristoforetti, "ikinci evim" diye nitelediği Uzay İstasyonu'na bir kez daha gidecek olmaktan büyük onur duyduğunu söyledi ve "Bu benim en büyük arzumdu" dedi.

Uzayda 6 ay kalacak

Cristoforetti'nin 2022'deki uzay misyonuna bir özel ticari uzay aracıyla gideceği ve uzayda yaklaşık 6 ay kalacağı açıklandı.

2014'teki misyonda ise Cristoforetti, Rusya ve ABD'den astronotlarla birlikte Rusya'ya ait bir Soyuz uzay aracıyla Uluslararası Uzay İstasyonu'na gitmişti.

Samantha Cristoforetti'nin gelecek seneki misyonunda, insan fizyolojisi ve biyolojiyle ilgili deneylerin yanı sıra uzayda 3 boyutlu metal yazıcı kullanımı üzerinde deneyler de yapması planlanıyor.

Bu deneylerin Ay ve Mars'la ilgili uzay çalışmalarına da yardımcı olması umuluyor.

Cristoforetti'nin yeni misyonuyla ilgili detayların ilerleyen aşamalarda açıklanması bekleniyor.

ESA Genel Müdürü Josef Aschbacher, Cristoforetti'nin yeni misyonunu açıklarken, ESA'nın geçen ay açıkladığı yeni astronot alımı planlarına da değindi.

Aschbacher, "Samantha, geçen günlerde açıklanan ESA astronot seçimlerine aday olmak isteyen herkes için harika bir örnek teşkil ediyor" dedi.

Avrupa Uzay Ajansı geçen ay, 11 yıl sonra ilk kez yeni astronot alımı yapacaklarını açıklamıştı. Cristoforetti, Ajans'ın son açtığı başvurularda, 2008-2009 döneminde seçilen astronotlar arasındaydı.

43 yaşındaki Cristoforetti, İtalya'nın ilk kadın astronotu olmadan önce İtalya Hava Kuvvetleri'nde pilot olarak görev yapıyordu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İtalya'nın ilk kadın astronotu yeniden uzay yolcusu Sonraki Haber >>

Bolivya'da korkuluk faciası: 7 öğrenci hayatını kaybetti

Bolivya'da korkuluk faciası: 7 öğrenci hayatını kaybetti

AKP son kuluislerinden son bilgiler

AKP son kuluislerinden son bilgiler

12'nci kattan düşen küçük kızı kuryenin kurtarma anı

12'nci kattan düşen küçük kızı kuryenin kurtarma anı

Pilotsuz savaş uçağının test uçuşunu tamamladı

Pilotsuz savaş uçağının test uçuşunu tamamladı

AKP'li gazeteci Melik Yiğitel yayında sinir krizine girdi: Cahil sensin lan alçak!

AKP'li gazeteci Melik Yiğitel yayında sinir krizine girdi: Cahil sensin lan alçak!

İşte Bahçeli'nin ibretlik 'U dönüşleri'

İşte Bahçeli'nin ibretlik 'U dönüşleri'

Ölümden kıl payı kurtuldu

Ölümden kıl payı kurtuldu

28 Şubat en zalim şekliyle iktidarda

28 Şubat en zalim şekliyle iktidarda

AKP'li teyzeden ibretlik çark

AKP'li teyzeden ibretlik çark

Fethullah Gülen İle Yüzleşme

Fethullah Gülen İle Yüzleşme
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:32:26