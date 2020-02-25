Samanyolu Haber /Dünya / İtalya'nın komşularında Koronavirüs vak'ası /25 Şubat 2020 15:52

İtalya'nın komşularında Koronavirüs vak'ası

İtalya'da şu ana kadar 7 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan Koronavirüs (Covid-19) salgını bu ülkenin karadan ve denizden komşusu olan iki ülkeye sıçradı.

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Avusturya ve Hırvatistan, ülkelerinde ilk kez yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) vak'ası tespit edildiğini kaydetti.

Dünyada Koronavirüs vak'ası yaşanan ülke sayısı 33'e çıktı.

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, hastanın 19-21 Şubat arasında İtalya'nın Milano şehrinde bulunduğunu, döndükten sonra "hafif" belirtiler gösterdiğini ve bir sağlık merkezinde tecrit edildiğini ifade etti.

Avusturya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise 2 kişide yeni tip Koronavirüs tespit edildiğini belirtildi. 

VİRÜSÜ İTALYA'DA KAPTI

İki hastanın da İtalyan vatandaşı olduğu ve virüsü büyük ihtimalle İtalya'nın Lombardy bölgesinde kaptığı bildirildi.

Virüs şu anda çoğu Çin'de olmak üzere 2 bin 600'den fazla insan öldürdü. Dünya genelinde 80 binden fazla vak'a tespit edildi.

Avrupa'da en büyük salgın 220 teyit edilmiş vak'anın bulunduğu ve 7 kişinin öldüğü İtalya'da görüldü.  
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