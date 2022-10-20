Samanyolu Haber /Dünya / İtalya'nın sağcı yeni başbakanından NATO mesajı /20 Ekim 2022 19:15

İtalya'nın sağcı yeni başbakanından NATO mesajı

Son seçimlerde sandıktan birinci çıkan sağcı ittifakın büyük ortağı olan partinin lideri Giorgia Meloni, NATO ile ilgili bir açıklamada bulundu.

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Avrupa başta olmak üzere dünya genelinde dikkat çeken İtalya'daki sağcı ittifakın seçim zaferi sonrasında, başbakanlık koltuğuna oturması beklenen Giorgia Meloni'den NATO ile ilgili bir açıklama geldiği aktarıldı.

Sağcı söylemleri nedeniyle Avrupa Birliği (AB) içinde daha çok Macaristan benzeri politikalar izlemesi ve Rusya'ya yaklaşması beklenen Meloni'nin bu söylemi dikkat çekti.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre İtalya'nın yeni Başbakanı olması beklenen Giorgia Meloni, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Giorgia Meloni, yeni hükümete katılması beklenen isimlere yönelik açık mesajlar gönderirken, Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceklerini duyurdu.

Meloni, "İtalya tamamen ve başı dik, Avrupa ve NATO'nun bir parçasıdır. Bu temeli kabul etmeyen hiç kimse, hükümetin bir parçası olamayacak" dedi.

Meloni, İtalya'nın dış politikada iyi bir politika izleyeceğini savunarak, "İtalyan hükümeti, asla Batı'nın zayıf halkası olmayacak. Güvenilirliğini yeniden hareketlendirecek ve böylece çıkarlarını savunacak" ifadelerini kullandı.

Yeni hükümetin kurulması durumunda bakanlardan ilk olarak bu konularda güven sözü alacağını belirten Meloni, "Halktan güçlü bir yetki alan bir siyasi hükümetin ilk kuralı, vatandaşların oy verdiği programa saygı duymaktır" diye konuştu.
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