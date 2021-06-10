Samanyolu Haber /Spor / İtalya'nın Teknik Direktörü Mancini'den Türkiye açıklaması /10 Haziran 2021 23:36

İtalya'nın Teknik Direktörü Mancini'den Türkiye açıklaması

EURO 2020'nin açılış müsabakası olan Türkiye-İtalya maçı öncesinde açıklamalarda bulunan İtalya'nın Teknik Direktörü Roberto Mancini "Türkiye, çok teknik oyunculara sahip bir takım." dedi.

SHABER3.COM

Avrupa Futbol Şampiyonası'nın açılış maçı öncesinde A Milli Takım'ın rakibi İtalya'da Roberto Mancini ve Giorgio Chiellini düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Roberto Mancini'nin açıklamaları şöyle:

"Burada oynayan diğer takımlar gibi bizim de zor bir takvimimiz var. Türkiye gibi harika oyunculara sahip bir takıma saygı duymamız gerekiyor. Türkiye'ye çok saygım var ve kazanmak istiyorsak en iyi oyunumuzu oynamamız gerekiyor."

"TARAFTARLARIN DÖNMESİ HARİKA"

"Ne kadar çok taraftar olursa o kadar mutlu oluruz.Yarınki maçta tribüne gelecek taraftarlar çok önemli. Taraftarlar içinde Türk taraftarlar da olacak ancak bu kadar uzun süren bir pandemi dönemi sonrasında tekrar onları görmek harika bir duygu.

"İYİ BİR EKİBİMİZ VAR"

"2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde de kadromuz yeterliydi. Şu an daha da iyi durumdayız. Harika bir oyuncu grubumuz ve çok iyi bir ekip ruhu var. Amacımız elbette finale ulaşmak. Lorenzo çok önemli bir oyuncu. Farklı pozisyonlarda oynayabilen bir isim. Son yaşadığı sakatlık bizi üzdü ve hayal kırıklığına uğrattı. Ona çok güveniyoruz. Umarım en yakın zamanda toparlar ve takıma döner."

"HARİKA BİR SEZON GEÇİRDİ"

"Burak harika bir sezon geçirdi. Umarım bize yarın gol atmaz. Kendisi de benimle aynı fikirde midir bimiyorum. Sevdiğim bir oyuncu. Türkiye'nin en iyi oyuncularından biri. Türkiye genç bir takıma sahip. Umarım finalde tekrar karşılaşırız.

Giorgio Chiellini'nin açıklamaları ise şöyle:

"2018 bizim için çok önemliydi. İsveç’e karşı oynadığımız maç bizim için hayal kırıklığıydı ancak sonrasında toparlanmamız için yardımcı oldu. Yeni bir ruh kazanmamız için motivasyon kaynağı oldu. Bu yıl çok daha farklı bir performans sergilemek istiyoruz. Türkiye güçlü bir takım. Bazı isimleri İtalya'dan biliyoruz. Zor bir maç olacak."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ... Sonraki Haber >>

Yasa dışı kaçırmanın failleri Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanacak

Yasa dışı kaçırmanın failleri Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanacak

"Ben kaybedersem hepimiz boğuluruz Sülo"

TİP, AKP'li Cumhurbaşkanına Tayyip Erdoğan'ın sözleriyle cevap verdi

TİP, AKP'li Cumhurbaşkanına Tayyip Erdoğan'ın sözleriyle cevap verdi

Saniyeler içinde yerle bir oldu

Saniyeler içinde yerle bir oldu

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a tokat

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a tokat

Soylu-Davutoğlu polemiğinde kılıçlar çekildi

Soylu-Davutoğlu polemiğinde kılıçlar çekildi

Külünk 'günah işleme özgürlüğü'ne mi sığınacak?

Külünk 'günah işleme özgürlüğü'ne mi sığınacak?

İnandı için ‘sessiz protesto’ eylemi

İnandı için ‘sessiz protesto’ eylemi

Benzin istasyonunda korkunç kaza

Benzin istasyonunda korkunç kaza

Güldür Güldür oyuncusundan Sedat Peker videosu

Güldür Güldür oyuncusundan Sedat Peker videosu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:55:08