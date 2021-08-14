İtalya'nın yeni koronavirüs raporuna göre ölüm riski aşı olanlarda yüzde 97 daha az









İtalya genelinde koronavirüs verilerini toplayan Yüksek Sağlık Enstitüsü'nün raporunda, ülkede son aylarda belirlenen vaka, hastaneye yatış, yoğun bakım ve ölüm bilgileri ile bunların aşılı ve aşısız kişileres göre dağılımı analiz edildi.





4 Nisan-8 Ağustos tarihleri arasındaki verilere göre aşı yaptırmamış olanlar her dört başlıkta da aşılılara göre çok daha yüksek risk altında.





Rapora göre aşı dozlarını tamamlayanlarda ölüm riski aşısız olanlara kıyasla yüzde 96,82, yoğun bakıma ihtiyaç duyma oranı da yüzde 97,16 daha düşük.





Aşılıların hastaneye yatıştan korunma oranı yüzde 94,7; hastalığa yakalanmaktan korunma oranı da yüzde 82,33 olarak belirlendi.



