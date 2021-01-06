İtalyanlar da aşı yaptı









ReiThera biyoteknoloji firmasının ürettiği koronavirüs aşısınınilk faz çalışmalarının sonuçları açıklandı. Ulusal Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Bilim Direktörü Giuseppe Ippolito, aşı testlerinin 24 Ağustos’ta başladığını ve ilk21 günlük sürede hiçbir yan etki gözlemlemediklerini belirtti. Aşının tek dozdaetkili olduğunu ifade eden Ippolito, "Aşı olan kişilerin yüzde 92,5'inde,virüsü etkisiz hale getirecek antikorlar oluştu" şeklinde konuştu.





ReiThera firmasının başkanı Antonella Folgore, sonuçlardanmemnun olduklarını belirterek yılda 100 milyon doz aşı üretmeyi hedeflediklerini söyledi.





İtalya’da Pfizer ve Biontech firmasının aşıları, 27 Aralık'tan itibaren tüm ülkede uygulamaya başlandı ve yaklaşık 200 bin kişi aşılandı.





Aşı, İtalya’da ilk olarak sağlık personellerine yapılıyor. Fakat bir başka sorun da; sağlık çalışanlarının 5’de birinin aşı olmayı reddetmesi. İtalya'nın ulusal Kovid-19 aşı kampanyasında ilk sırada yer alan sağlık çalışanları arasında aşı olmak istemeyenlerin fazla olması ülkede tartışma konusu oldu. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, korona aşısının zorunlu olmayacağını belirterek, "Ancak toplumun önemli bir kısmının aşıyı gönüllü olarak yaptırmasını umuyoruz" dedi.