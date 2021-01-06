Samanyolu Haber /Gündem / İtalyanlar da aşı yaptı /06 Ocak 2021 14:14

İtalyanlar da aşı yaptı

İtalyan şirketi ReiTherabiyoteknoloji firması, koronavirüse karşı aşı geliştirdi. Aşının ilk fazçalışmaları tamamlandı. Hiçbir sorun yaşanmadı.

SHABER3.COM



ReiThera biyoteknoloji firmasının ürettiği koronavirüs aşısınınilk faz çalışmalarının sonuçları açıklandı. Ulusal Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Bilim Direktörü Giuseppe Ippolito, aşı testlerinin 24 Ağustos’ta başladığını ve ilk21 günlük sürede hiçbir yan etki gözlemlemediklerini belirtti. Aşının tek dozdaetkili olduğunu ifade eden Ippolito, "Aşı olan kişilerin yüzde 92,5'inde,virüsü etkisiz hale getirecek antikorlar oluştu" şeklinde konuştu.

ReiThera firmasının başkanı Antonella Folgore, sonuçlardanmemnun olduklarını belirterek yılda 100 milyon doz aşı üretmeyi hedeflediklerini söyledi.

İtalya’da Pfizer ve Biontech firmasının aşıları, 27 Aralık'tan itibaren tüm ülkede uygulamaya başlandı ve yaklaşık 200 bin kişi aşılandı.

Aşı, İtalya’da ilk olarak sağlık personellerine yapılıyor. Fakat bir başka sorun da; sağlık çalışanlarının 5’de birinin aşı olmayı reddetmesi. İtalya'nın ulusal Kovid-19 aşı kampanyasında ilk sırada yer alan sağlık çalışanları arasında aşı olmak istemeyenlerin fazla olması ülkede tartışma konusu oldu. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, korona aşısının zorunlu olmayacağını belirterek, "Ancak toplumun önemli bir kısmının aşıyı gönüllü olarak yaptırmasını umuyoruz" dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İtalyanlar da aşı yaptı Sonraki Haber >>

Canlı yayında dışarıya el salladı, 'yuh' dalgasıyla karşılandı

Canlı yayında dışarıya el salladı, 'yuh' dalgasıyla karşılandı

Alışverişin ZAM-anı geldi!

Alışverişin ZAM-anı geldi!

Ukrayna, iki öğretmeni Türkiye’ye sınır dışı etmeye çalışıyor

Ukrayna, iki öğretmeni Türkiye’ye sınır dışı etmeye çalışıyor

Trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Ömer Çelik: Türkiye terör örgütüdür!

Ömer Çelik: Türkiye terör örgütüdür!

"Hocam 30 saniyede adamı pozitiften negatife çeviriyor"

İran'ın zoom toplantısı basıldı: 'Katil Süleymani' sloganları

İran'ın zoom toplantısı basıldı: 'Katil Süleymani' sloganları

CNN Türk muhabiri, esnafın cevabını beğenmeyince...

CNN Türk muhabiri, esnafın cevabını beğenmeyince...

Sansürsüz ve bağımsız yayıncılık mücadelesi / ÖZEL YAYIN

Sansürsüz ve bağımsız yayıncılık mücadelesi / ÖZEL YAYIN

Türkiye’ye gelen aşı Çin’de yasak!

Türkiye’ye gelen aşı Çin’de yasak!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:59:56