İtalyanlar'la kritik Barış Boyun zirvesi

Barış Boyun, İtalya’da tutuklanmış ve başta İstanbul olmak üzere birçok kentte işlediği suçlarla gündeme gelmişti. Türk ve İtalyan yetkililer arasındaki temaslar, Boyun’un yakalanmasıyla hız kazandı. İlk olarak Roma’da yapılan iade talebi İtalya tarafından kabul edilmemişti.



Türkiye’nin ısrarlı tutumları sonrası, İtalyan makamları Barış Boyun hakkında istişarelerde bulunmak amacıyla Türkiye’ye gelme talebinde bulundu. Milano Başsavcı Vekili Bruno Albertini başkanlığındaki heyet, İstanbul’a geldi. Heyette, Barış Boyun’a yönelik soruşturmayı yürüten Catanzaro Savcısı Paolo Sirleo ve İtalya’da organize suçla mücadele eden polis yetkilileri de yer aldı.



Görüşme, Ocak ayının son günlerinde İstanbul Adliyesi’nde yapıldı. Türk tarafını İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Fatih Dönmez ve Barış Boyun soruşturmasını yürüten savcı ve emniyet yetkilileri temsil etti. İtalyan heyeti, Türkiye’nin Barış Boyun’un iadesini neden bu kadar istediğine dair sorular sordu. Türk heyeti, Boyun çetesinin ülke genelinde işlediği suçlar ve devam eden soruşturmalar hakkında detaylı bilgi verdi. İtalyan heyeti de Boyun’un İtalya’da karıştığı suçlar ve para trafiği hakkında bilgiler paylaştı.



Bu kritik görüşmenin ardından, Türkiye’nin ilk iade talebini reddeden İtalya’nın, zirve sonrası Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Adalet Bakanlığı’na mesaj ilettiği belirtildi. Mesajda, İtalya’nın Boyun’un Türkiye’ye iadesini yeniden değerlendirmeye aldığı ve ilk verilerin olumlu olduğu ifade edildi. Geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye gelen İtalya Adalet Bakanı Carlo Nordio’nun, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile yaptığı görüşmede de iade talebinin gündeme geldiği ve İtalyan yetkililerin yakın zamanda iade konusunda karar vermesinin beklendiği öğrenildi.