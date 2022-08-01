Samanyolu Haber /Gündem / İtfaiye ve Diyanet yalanladı, cami yalanı için Erdoğan’a dava açıldı /01 Ağustos 2022 10:24

İtfaiye ve Diyanet yalanladı, cami yalanı için Erdoğan’a dava açıldı

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 'Gezi olayları sırasında camilerin yakıldığı' iddiasının İstanbul İtfaiyesi ve Diyanet tarafından yalanlanmasının ardından Erdoğan’a dava açıldı. Erdoğan için suç duyurusunda bulunan Halkın Kurtuluş Partisi, “Yalancının mumu yatsıya kadar yanıyor” açıklaması yaptı.

SHABER3.COM

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Gezi olayları hakkında dile getirdiği “Camilerimiz yaktılar” iddiası yargıya taşındı. Erdoğan’ın iddiasının hem İstanbul İtfaiyesi hem de Diyanet İşleri tarafından yalanlanmasının ardından, Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Erdoğan hakkında yeni suç duyurusunda bulundu.

8 Temmuz’da İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 26 Temmuz’da ise Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Cami Hizmetleri Daire Başkanlığı Erdoğan’ın ‘Camilerimiz yakıldı’ sözlerini yalanlamıştı.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, HKP avukatları Erdoğan hakkında tekrar Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusuna ilişkin HKP MYK Üyesi Adnan Okur açıklama yaptı. Okur, “Her fırsatta, şanlı gezi isyanımıza ve bu halk hareketine katkı sunan milyonlara iftiralar atmaktan çekinmeyen, geziye ve geziye sahip çıkan halkımıza olan kinini kusmaktan geri duramayan AKP’giller ve reisinin yalanları da bir bir ortaya çıkıyor. Yalancının mumu yatsıya kadar yanıyor” dedi.

Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirten Okur, “Yakıldığı iddia edilen cami nerededir?, Caminin yakıldığını gören, duyan var mıdır?, Caminin yakıldığına dair bir görüntü var mıdır?’ sorularını sorduklarını kaydetti. HKP avukatı, “Böyle bir olayın olmadığı belgelerle ortaya çıktı. AKP’giller’in ve reisinin milyonlara iftira attığı netçe ortaya çıktı ve suç duyurumuzda ileri sürdüğümüz bütün suç vasıfları da kanıtlanmış oldu.” ifadelerini kullandı.

Okur, “Diyanet ve itfaiye suç duyurumuzda ileri sürdüğümüz iddiaları doğrulamıştır. Halkın Kurtuluş Partisi olarak yapmış olduğumuz suç duyurusuna ek olarak suç duyurumuzu ispatlar delillerimizi Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunduk. Ortaya çıkan bu kadar somut belgeler ve deliller ışığında yapılması gereken bellidir. Savcılık makamının derhal harekete geçerek gerekli soruşturmayı başlatıp, kamu davası açması gerekir. Hukuk bunu gerektirir. Yasa bunu gerektirir. Vicdan bunu gerektirir.” diye konuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İtfaiye ve Diyanet yalanladı, cami yalanı için Erdoğan’a... Sonraki Haber >>

Kime emanet?

Kime emanet?

Silah şirketi kuran Celal Ülgen'den skandal fişleme itirafı: "Hesaptan fişliyorum"

Silah şirketi kuran Celal Ülgen'den skandal fişleme itirafı:

Levent Göktaş Ulusalcıları neden endişelendirdi?

Levent Göktaş Ulusalcıları neden endişelendirdi?

AKP milletvekilini durduran polisler 1 yıldır açıkta

AKP milletvekilini durduran polisler 1 yıldır açıkta

Rus yanlısı rahip, Ukraynalı rahibe haçla saldırdı

Rus yanlısı rahip, Ukraynalı rahibe haçla saldırdı

Gurbetçi kadını şaşırtan pahalılık

Gurbetçi kadını şaşırtan pahalılık

Dükkana dalan satırlı soyguncuyu toz beziyle kovaladı

Dükkana dalan satırlı soyguncuyu toz beziyle kovaladı

Savcı Sayan uzun namlulu silahlarla sokağa çıktı

Savcı Sayan uzun namlulu silahlarla sokağa çıktı

Torino'daki transfer kavgası İtalya'da gündem oldu

Torino'daki transfer kavgası İtalya'da gündem oldu

Davutoğlu’ndan Erdoğan’a videolu cevap

Davutoğlu’ndan Erdoğan’a videolu cevap
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:29:03