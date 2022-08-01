İtfaiye ve Diyanet yalanladı, cami yalanı için Erdoğan’a dava açıldı

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Gezi olayları hakkında dile getirdiği “Camilerimiz yaktılar” iddiası yargıya taşındı. Erdoğan’ın iddiasının hem İstanbul İtfaiyesi hem de Diyanet İşleri tarafından yalanlanmasının ardından, Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Erdoğan hakkında yeni suç duyurusunda bulundu.







8 Temmuz’da İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 26 Temmuz’da ise Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Cami Hizmetleri Daire Başkanlığı Erdoğan’ın ‘Camilerimiz yakıldı’ sözlerini yalanlamıştı.





Cumhuriyet’te yer alan habere göre, HKP avukatları Erdoğan hakkında tekrar Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.





Suç duyurusuna ilişkin HKP MYK Üyesi Adnan Okur açıklama yaptı. Okur, “Her fırsatta, şanlı gezi isyanımıza ve bu halk hareketine katkı sunan milyonlara iftiralar atmaktan çekinmeyen, geziye ve geziye sahip çıkan halkımıza olan kinini kusmaktan geri duramayan AKP’giller ve reisinin yalanları da bir bir ortaya çıkıyor. Yalancının mumu yatsıya kadar yanıyor” dedi.





Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirten Okur, “Yakıldığı iddia edilen cami nerededir?, Caminin yakıldığını gören, duyan var mıdır?, Caminin yakıldığına dair bir görüntü var mıdır?’ sorularını sorduklarını kaydetti. HKP avukatı, “Böyle bir olayın olmadığı belgelerle ortaya çıktı. AKP’giller’in ve reisinin milyonlara iftira attığı netçe ortaya çıktı ve suç duyurumuzda ileri sürdüğümüz bütün suç vasıfları da kanıtlanmış oldu.” ifadelerini kullandı.





Okur, “Diyanet ve itfaiye suç duyurumuzda ileri sürdüğümüz iddiaları doğrulamıştır. Halkın Kurtuluş Partisi olarak yapmış olduğumuz suç duyurusuna ek olarak suç duyurumuzu ispatlar delillerimizi Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunduk. Ortaya çıkan bu kadar somut belgeler ve deliller ışığında yapılması gereken bellidir. Savcılık makamının derhal harekete geçerek gerekli soruşturmayı başlatıp, kamu davası açması gerekir. Hukuk bunu gerektirir. Yasa bunu gerektirir. Vicdan bunu gerektirir.” diye konuştu.