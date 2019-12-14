İthal edilen At, Eşek, Katır Eti nerede kullanılacak?

İstanbul Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan, Türkiye ile Sudan arasında imzalanan ticaret ve ekonomik ortaklık anlaşmasına göre, Sudan’dan 500 ton et ithal edileceğini söyledi.





At, eşek, katır, bardo eti, sığır, domuz ve eşek, katır, bardoların yenilen sakatatlarının ithal edileceğini söyleyen Arslan, “ Peki ithal edilecek etler ve sakatatlar Türkiye’de nerede kullanılacak?” diye sordu.





Arslan’ın konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklama şöyle:





“Avrupa Birliği’nden yapılan ithalatın bile gereği yok. Ayrıca kontroller yeterince yapılmıyor.





“İthal edilecek etler nerede kullanılacağı teklifte yer almıyor. Ancak kedi ve köpek mama yapımında kullanılabilir ve burada da denetimler yetersiz.





“Meclis’teki gıdalarda bile at etine rastlanıyor. Sakatat ürünleri birçok hastalık taşıyor. Bunun önlemi nasıl alınacak. Ayrıca Sudan’ın sağlıklı hayvansal ürün satma durumun ne olduğuna bakılmalıdır.





“Bu işten faydalanacak birkaç kişi dışında herkes bu işe karşı çıkacaktır. Umarım anlaşmayla sınırlıdır bu olay ve gerçekten ithal edilmeyecektir. Bu bir kara mizah gibi.”