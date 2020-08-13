Samanyolu Haber /Gündem / İthal edilen tavuk kanadında koronavirüs çıktı /13 Ağustos 2020 11:36

İthal edilen tavuk kanadında koronavirüs çıktı

Çin'in güneyindeki Shenzhen kenti yerel hükümeti, Brezilya'dan ithal edilen dondurulmuş tavuk kanadı örneğine yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

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Çin Yerel Hastalık ve Kontrol Merkezleri, Haziran ayından bu yana et ve deniz ürünleri ithalatında gerçekleştirilen rutin taramalar kapsamında, tavuk kanatlarından alınan bir yüzey örneğini test etti. Yapılan testler sırasında, Brezilya'dan ithal edilen dondurulmuş tavuk kanadı örneğinde koronavirüse rastlandı.

Shenzhen'deki sağlık yetkilileri, potansiyel olarak bozulmuş gıda ürünleriyle temas etmiş olabilecek herkesi izledi ve test yaptı. Sağlık yetkilileri ayrıca enfekte grubun yakınında depolanan gıda ürünlerini test etti. Tüm testlerin negatif çıktığı açıklandı.
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