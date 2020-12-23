İthal pirinçte vergi düşürüldü

Farklı pirinç türlerine yönelik ithalatta Gümrük Vergisi oranlarında indirime gidildi. İndirimleri 30 Nisan 2021 tarihine kadar geçerli olacak.





Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre halihazırda bazı pirinç çeşitlerinde yüzde 7,5 ila yüzde 34 arasında uygulanan Gümrük Vergisi, 30 Nisan 2021 tarihine kadar bu tarih de dahil olmak üzere yüzde 5'e indirildi.





Halihazırda bazı pirinç türlerinde yüzde 36 olan Gümrük Vergisi aynı tarihe kadar yüzde 10 olarak uygulanacak.





Gümrük Vergisi'nin yüzde 45 olduğu bazı pirinç türlerinde ise oran yüzde 15 olarak uygulanacak.



