İthalatın dörtte birine ilave vergi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın verdiği bilgiye göre ilave gümrük vergilerinin kapsadığı ithalat değeri 2019 yılı değerlerine göre 53,3 milyar dolar ile toplam ithalatın yüzde 25,3’üne karşılık geldi.





Türkiye, yürürlükteki önlem sayısı bakımından Dünya Ticaret Örgütü üyeleri arasında 3’üncü sırada yer aldı.





Bakan Pekcan, "Yerli üreticilerimizin ithalata karşı rekabet imkânlarını desteklemek üzere 2011 yılından bu yana çeşitli ürün gruplarında 33 adet karar ile yüzde 5-50 arasında değişen oranlarda ilave Gümrük Vergisi uygulamaya alınmıştır." ifadelerini kullandı.





YIL SONUNA KADAR UZATILDI





Pekcan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında yerli üretim üzerinde oluşan düşük fiyatlı yoğun ithalat baskısına karşı 3 bin 193 üründe önceden yürürlükte olan ilave gümrük vergilerinin gözden geçirilerek bunların önemli bir kısmının yıl sonuna kadar artırıldığını belirtti.





Ayrıca, 2020 yılı içerisinde 2 bin 27 adet yeni ürüne ilave vergi getirilmiş, toplamda 5 bin 220 ürün grubuna ilave vergi uygulamaya başlandı.





Buna karşın salgının başlaması ile birlikte solunum cihazları, cerrahi maske ve maske üretiminde kullanılan “meltblown” kumaşta uygulanan ilave Gümrük Vergisi sıfırlandı.