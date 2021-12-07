İtibar dediği paspas oldu, Krize düşünce Körfez'e sarıldı

"Faiz sebeptir, enflasyon neticedir" diyen ve bu yaklaşımla ekonomi politikalarını belirleyen AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaşanan ekonomik krizi aşmak için rotayı Körfez ülkelerine çevirdi. Kasım ayında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan’ı ağırlayan Erdoğan, bu kez Katar’a gitti.







habere göre, Ziyaret öncesinde basın açıklaması yapan Erdoğan, Katar ile bugüne kadar siyasi, askeri, kültürel olmak üzerek 69 belge imzalandığını belirtti. Katar ile yeni anlaşmalara imza atacaklarını ifade eden Erdoğan, “Türkiye olarak tüm Körfez ülkeleriyle olan birlikteliğimizi çok daha güçlendirerek devam ettirmekten yanayız” dedi. Birgün'ün derlediğigöre, Ziyaret öncesinde basın açıklaması yapan Erdoğan, Katar ile bugüne kadar siyasi, askeri, kültürel olmak üzerek 69 belge imzalandığını belirtti. Katar ile yeni anlaşmalara imza atacaklarını ifade eden Erdoğan, “Türkiye olarak tüm Körfez ülkeleriyle olan birlikteliğimizi çok daha güçlendirerek devam ettirmekten yanayız” dedi.

Sakarya Tank Palet Fabrikası'nın 2019'da Katar ve Ethem Sancak ortaklı BMC'ye devredilmesi ise Türkiye-Katar anlaşmaları arasında en fazla tepki çekeni oldu. Erdoğan, söz konusu anlaşmanın bir özelleştirme olmadığını, kurumun "işletme hakkının devredildiğini" savunurken, savunma sanayiine yakın kaynaklar, kararı "Geri dönülmez bir hata zincirinin başlangıcı" olarak nitelemişti.







Ana muhalefet partisi CHP de o dönemde söz konusu devre çok sert tepki göstermişti. Katar Emiri'nin annesi Şeyha Moza'nın Başakşehir'de 100 bin lira sermayeli şirket kurup Kanal İstanbul güzergahında 44 dönüm arazi satın aldığı iddiası da 2019'un son ayında gündeme oturmuştu.

Kamu kurumlarının Körfez ülkelerine “yok pahasına” satılmasının planlandığı konuşulurken, Erdoğan’ın ziyareti öncesinde açıklama yapan Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman el-Sani de Türkiye'nin yaşadığı ekonomik krizde ortaya çıkacak “fırsatları” değerlendirdiklerini söyledi.Erdoğan, gelecek şubat ayında da bir heyet ile BAE’yi ziyaret edeceğini ve yeni anlaşmalara imza atacaklarını da açıkladı. Erdoğan, Katar ziyaretinden önce de BAE Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile 9 yıl aradan sonra görüşmüştü. Ankara’da Veliaht Prens için onur yemeği verilmiş, BAE’nin Türkiye’ye 10 milyar dolarlık bir yatırım yapacağı öğrenilmişti. Bu yatırımların özellikle lojistik, liman işletmeciliği, finans, yenilenebilir enerji, turizm ve gayrimenkul projelerinde olacağı öğrenildi. BAE Veliaht Prensi’nin ziyareti sırasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası arasında hem de Abu Dabi Liman şirketi ve Abu Dabi Kalkınma Holdingi ile Türkiye Varlık Fonu arasında mutabakat zaptları imzalandı.Ziyaret ile ilgili dün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun basın toplantısı da gündeme damga vurdu. Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Dışişleri Bakanları Hazırlık Toplantısı’nda ortak basın açıklamasına katılan Çavuşoğlu’na Katarlı bir gazeteci, "Acaba, Türkiye'nin yaşadığı ekonomik kabusu aşması için Katar'a mali destek talep etmek için mi geldiniz?" diye sordu. Basın toplantısını canlı yayınlayan TRT Haber, Çavuşoğlu'na sorulan soru üzerine canlı yayını kesti.AKP iktidarının Katar ile kurduğu ilişki muhalefetin de eleştirilerine neden oldu. Son 10 yılda Katar’a hastane, banka, otel, AVM, TV kanalı satıldı, Borsa İstanbul’un hisseleri verildi. İşte, Katar’a yapılan satışlardan bazıları:¦ Borsa İstanbul'un yüzde 10'u geçen yılın sonunda Katar’a satıldı. İstinye Park’ın hisselerinin yüzde 42’si Katar Yatırım Bankası tarafından alındı.¦ Memorial Sağlık Grubu'nun yüzde 40 hissesi Ağustos 2010'da İngiliz özel yatırım fonu Argus Capital ve Katar Yatırım Bankası'na devredildi.¦ English Home'un yüzde 40'ı da 2012 yılında Katar Yatırım Bankası'na satıldı.¦ 1992 yılında kurulan Alternatif Bank’ın yüzde 75’i 2013’te Katar'ın ilk özel bankası The Commercial Bank’a satıldı. 2016 yılı sonunda The Commercial Bank, ABank'ın yüzde 100'üne sahip oldu.¦ 2015'te Katar'a gerçekleşen bir büyük satış da Finansbank'tı.¦ 2015'in bir başka önemli gelişmesi ise Türkiye'nin en pahalı yalısı iş insanı Abdülhadi Mana Ash Al-Hajri'ye satılmasıydı. Al-Hajri, Erbilgin Yalısı'nı 100 milyon euro’ya satın aldı.¦ Üç yıl boyunca TMSF kontrolünde kalan Digitürk, Haziran 2016'da Katarlı iş insanı Nasser Al-Khelaifi'nin şirketi BeIN Sports'a satıldı.