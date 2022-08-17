Samanyolu Haber /Gündem / ‘İtibardan tasarruf etmeyen’ AKP iktidarı, kamu kurumlarının deprem güçlendirme ihalelerini iptal etti /17 Ağustos 2022 11:10

‘İtibardan tasarruf etmeyen’ AKP iktidarı, kamu kurumlarının deprem güçlendirme ihalelerini iptal etti

AKP hükümetinin bu yıl yaklaşık 200 okul, havalimanı, hastane, halk eğitim merkezi ve huzurevi gibi kamu kurumlarının deprem güçlendirme ihalesini iptal ettiği tespit edildi.

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Deprem ülkesi olan Türkiye’de uzmanlar ve bilim insanları binaların güçlendirilmesi ve önlem alınması çağrıları yaparken, sadece bu yıl yaklaşık 200 deprem güçlendirme ihalesinin iptal edildiği ortaya çıktı.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, lüks ve şatafat harcamalarını “İtibardan tasarruf olmaz” sözleriyle savunurken, iktidarın bu yıl yaklaşık 200 okul, havalimanı, halk eğitim merkezi ve huzurevi gibi kamu kurumlarının deprem güçlendirme ihalesini iptal ettiği belirlendi. Milyonlarca insanı etkileyecek deprem tehlikesine karşı deprem güçlendirme ihalesi iptal edilen kurumlar arasından okullar, hastaneler, havalimanları, halk eğitim merkezleri, spor salonu ile huzurevleri de var. Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, bu yıl da yüzlerce kamu kurumunun depreme karşı güçlendirilmesi ihaleleri düzenlendi. Ancak bu ihalelerden 200’ü iptal edildi.

Birgün’den İsmail Arı’nın haberine göre ihalelerin iptal gerekçesi olarak “İhaleye teklif veren istekli çıkmaması veya ihalede verilen tekliflerin kamu kurumunun ayırdığı bütçenin üzerinde olması” gösterildi.

GÜÇLENDİRİLMEYEN BİNALAR ARASINDA HASTANELER VE EĞİTİM MERKEZLERİ DE VAR

Güçlendirilemeyen kamu kurumlarının yaklaşık 150’si, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise binaları ile pansiyon binalarından oluşuyor. Geri kalanı ise spor salonları, öğretmenevleri, havalimanları ve çeşitli kamu kurumlarına ait yapılardan oluşuyor.

Deprem güçlendirme ihalesi iptal edilen bazı kamu kurumları şu şekilde:

•Çanakkale Su Sporları Merkezi

•Tekirdağ Atatürk Spor Salonu

•Afyon TCDD Dazkırı Gar ve Hangar Binası

•Konya Argıthanı Jandarma Hizmet Binası

•Muğla Nükleer Tıp Merkezi

•Çankırı Şabanözü Halk Eğitim Merkezi

•Hatay Erzin Halk Eğitim Merkezi

•Hatay Samandağ Halk Eğitim Merkezi

•İstanbul Silivri İlçesi Tapu Müdürlüğü

•Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

•Ankara Halil Şıvgın Devlet Hastanesi İstinat Duvarı Güçlendirmesi

•Afyon Merkez Öğretmenevi Ve Akşam Sanat Okulu

•Aydın Didim Huzurevi
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