Camide biber gazıyla gözaltına alındılar, emniyet otoparkında iftar yaptılar

Adana’da sahur vakti itikaf yaptıkları camilerde gözaltına alınan Furkan Vakfı Gönülleri, Adana Emniyet Müdürlüğü’nün otoparkında iftar yaptı.







Gözaltında bulunan Furkan Vakfı Başkanı Alpaslan Kuytul’un avukatı ile görüştüğü belirtildi. Kuytul’un kendi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, avukatıyla görüştüğü ve emniyette kötü bir muameleye maruz kalmadığını söylediği belirtildi.





Gözaltı işlemlerine tepki gösteren Alparslan Kuytul’un “İtikaf ne zamandan beri sivil itaatsizlik olmuş? Bizim provokasyon gibi bir derdimiz yok! Böyle bir şey yapmak isteyen dört duvarın içinde mi yapar? Gider çarşıda, parklarda yapar! Diyanet İşleri Başkanlığının da itikaf yasağı yok! Bizim ibadetimiz bu kapsama girdirilemez!” ifadesini kullandı.