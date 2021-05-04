Samanyolu Haber /Gündem / Camide biber gazıyla gözaltına alındılar, emniyet otoparkında iftar yaptılar /04 Mayıs 2021 23:57

Camide biber gazıyla gözaltına alındılar, emniyet otoparkında iftar yaptılar

İtikaf yaptıkları camilerden sahur vakfı gözaltına alınan Furkan Vakfı Gönülleri emniyetin otoparkında iftar yaptı. Alpaslan Kuytul, kendilerinin provokasyon gibi dertlerinin olmadığını belirterek, "Böyle bir şey yapmak isteyen dört duvarın içinde mi yapar? Gider çarşıda, parklarda yapar!" dedi.

SHABER3.COM

Adana’da sahur vakti itikaf yaptıkları camilerde gözaltına alınan Furkan Vakfı Gönülleri, Adana Emniyet Müdürlüğü’nün otoparkında iftar yaptı.

Gözaltında bulunan Furkan Vakfı Başkanı Alpaslan Kuytul’un avukatı ile görüştüğü belirtildi. Kuytul’un kendi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, avukatıyla görüştüğü ve emniyette kötü bir muameleye maruz kalmadığını söylediği belirtildi.

Gözaltı işlemlerine tepki gösteren Alparslan Kuytul’un “İtikaf ne zamandan beri sivil itaatsizlik olmuş? Bizim provokasyon gibi bir derdimiz yok! Böyle bir şey yapmak isteyen dört duvarın içinde mi yapar? Gider çarşıda, parklarda yapar! Diyanet İşleri Başkanlığının da itikaf yasağı yok! Bizim ibadetimiz bu kapsama girdirilemez!” ifadesini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Camide biber gazıyla gözaltına alındılar, emniyet otoparkında... Sonraki Haber >>

CHP'den 128 saniyelik 'AK KAPANMA' videosu

CHP'den 128 saniyelik 'AK KAPANMA' videosu

Korkunç kaza: Onlarca ölü ve yaralı var

Korkunç kaza: Onlarca ölü ve yaralı var

14 yaşındaki çocuğa ters kelepçe

14 yaşındaki çocuğa ters kelepçe

Göçmen teknesi battı: Ölü ve yaralılar var

Göçmen teknesi battı: Ölü ve yaralılar var

Açık denizde sıra dışı tatbikat

Açık denizde sıra dışı tatbikat

Yunanistan’daki Türkiyeli mültecilere Ramazan’da kardeşlik köprüsü

Yunanistan’daki Türkiyeli mültecilere Ramazan’da kardeşlik köprüsü

İtikaf için camide toplanan Furkan Vakfı üyelerine biber gazlı müdahale

İtikaf için camide toplanan Furkan Vakfı üyelerine biber gazlı müdahale

"Kayıplar ülkesi"

Taksim'e yürümek isteyen gruplar gözaltına alındı

Taksim'e yürümek isteyen gruplar gözaltına alındı

Biden'ın maske ile imtihanı

Biden'ın maske ile imtihanı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:33:23