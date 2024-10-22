Samanyolu Haber /Politika / İtiraf AKP'li isimden geldi: Bunları Özgür Özel deseydi ince kıyıma başlardık /22 Ekim 2024 17:38

İtiraf AKP'li isimden geldi: Bunları Özgür Özel deseydi ince kıyıma başlardık

Eski AKP MYK üyesi Mücahit Birinci, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında yaptığı açıklamalara ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Bahçeli'nin açıklamalarını değerlendiren Birinci, "Sayın Bahçeli'den işittiklerimizi, Özgür Özel'den falan işitseydik, ince kıyıma başlamıştık" itirafında bulundu.

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MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında siyaset gündeminde yeri yerinden oynatacak açıklamalar yaptı.

Bahçeli'nin, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan için söylediği "Şayet tecridi kaldırılırsa gelsin, TBMM’de DEM Parti toplantısında konuşsun. Terörün bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" sözleri siyasi pek çok ismin tepkisini çekti.

"ÖZEL SÖYLESEYDİ İNCE KIYIMA BAŞLARDIK"

Eski AKP MYK üyesi Mücahit Birinci de partisine ilişkin bir itirafta bulundu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Birinci, o konuşmayı CHP lideri Özgür Özel'in yapması durumunda olacakları itiraf etti.

Birinci, parti içinde de etki yaratan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Şu da bir gerçek. Biz bugün Sayın Bahçeli'den işittiklerimizi, Özgür Özel'den falan işitseydik, ince kıyıma başlamıştık."


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