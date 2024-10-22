İtiraf AKP'li isimden geldi: Bunları Özgür Özel deseydi ince kıyıma başlardık

Bahçeli'nin, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan için söylediği "Şayet tecridi kaldırılırsa gelsin, TBMM’de DEM Parti toplantısında konuşsun. Terörün bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" sözleri siyasi pek çok ismin tepkisini çekti.







"Şu da bir gerçek. Biz bugün Sayın Bahçeli'den işittiklerimizi, Özgür Özel'den falan işitseydik, ince kıyıma başlamıştık."









MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında siyaset gündeminde yeri yerinden oynatacak açıklamalar yaptı.Eski AKP MYK üyesi Mücahit Birinci de partisine ilişkin bir itirafta bulundu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Birinci, o konuşmayı CHP lideri Özgür Özel'in yapması durumunda olacakları itiraf etti.Birinci, parti içinde de etki yaratan paylaşımında şu ifadeleri kullandı: