İtiraf fiyaskosu: Savcı ‘Şapka’yı nasıl oyuna getirdi?

Adıgüzel’in konuyla ilgili tespitlerinden önemli bazı bölümler şöyle:





Rejim yargısına göre örgüt mensupları ByLock üzerinden haberleşiyordu. Ancak kendi ‘gizli’ tanıkları darbe haberinin kendisine WhatsApp üzerinden geldiğini söylüyor!





Hakan Bıyık, “Savcı bana, Ergenekon, Balyoz davasını Erzurum’daki içtihat kararlarını söyledi. Bir toplantıda bulunmanın sadece örgüt üyeliğinden olabileceğini darbe suçu olamayacağını ifade etti. Ama sonuçta mahkeme bana darbe cezası verdi.” diyor.





Bold Medya'da yer alan habere göre 15 Temmuz sonrası, Hizmet Hareketi gönüllüsü oldukları gerekçesiyle yüzbinlerce memur işten atılırken 2 milyona yakın insan hakkında da soruşturma açıldı.15 Temmuz darbe kalkışmasını gerekçe gösteren AKP hükümeti ve iktidar kontrolündeki yargı, itirafçıların beyanlarına dayanarak verdikleri tartışmalı hükümlerle onbinlerce insanı cezaevine gönderdi.İtirafçıların en meşhuru olan ‘Şapka’ kod adlı Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı Kurmay Başkanvekili Albay Hakan Bıyık’ın kendi ifadesiyle kandırıldığı ortaya çıktı.İktidar yanlısı medya organlarının, ‘itirafçı sanıklar, hain darbe girişiminin şifrelerini çözen beyanlarda bulunarak Türk yargısının elini güçlendirdi’ diyerek verdiği gizli tanık ifadelerinin düzmece olduğu ortaya çıktı. “Şapka” kod adıyla ‘itirafçı’ olan Bıyık, İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki çapraz sorgusunda ifadelerine sonradan eklemeler yapıldığını itiraf ediyor.251 kişinin ölümünü araştıran ’15 Temmuz Ölümlerini Araştırma Platformu’ koordinatörü Selçuk Adıgüzel’in YouTube kanalında yayınladığı çapraz sorgu ifadelerine göre Hakan Bıyık, ailesi ve çocuklarıyla tehdit edilerek yalan ifade vermeye mecbur bırakılmış. ‘Şapka’ kod adlı sözde gizli tanık, çapraz sorgusundaki ifadesinde, savcı Okan Bato’nun kendisini kandırdığını anlatıyor.Hakan Bıyık’ın ifadesine göre Bato, kendisine, eğer istediklerini söylerse darbeden değil, örgüt üyeliğinden ceza verileceğini, ardından hükmün açıklanmasının geri bırakılacağını söylüyor. Buna inanan Hakan Bıyık da gerçekte olmayan, hayali darbe toplantılarından bahsediyor; Mehmet Partigöç, Akın Öztürk gibi bazı isimlerin o toplantıya katıldığından söz ediyor.Yine Hakan Bıyık’ın ifadesine göre kendisini WhatsApp üzerinden 5 Temmuz’da arayarak, darbe yapılacağı haber veriliyor. Sanıkların, “O halde neden 5 Temmuz’dan sonra harekete geçmedin? Neden savcılığa gitmedin?” sorusu üzerine, “Bu soruya cevap vermek istemiyorum.” diyor.Hakan Bıyık, “6-9 Temmuz arasında ben bu toplantılara katıldım. Mehmet Partigöç de oradaydı.” diyor. Bahsettiği toplantılar sözde darbe girişiminin planlandığı Ankara Çukurambar’daki villa toplantıları… Ancak Mehmet Partigöç, “Benim lojman kamera kayıtlarımı alın. Ben lojmandaydım.” diyor. Bunun üzerine Hakan Bıyık, “Mehmet Partigöç ara sıra gelirdi toplantılara!” diyerek kıvırıyor. Ardından ‘Akın Öztürk’ün o toplantılara katıldığını söyledi. Sonra bu ifadesini de değiştiriyor ve ‘Adil Öksüz’ü kastettiğini söylüyor.Çapraz sorgunun ilerleyen bölümlerinde Hakan Bıyık, kendisine savcı tarafından vaatlerde bulunulduğunu açık açık söylüyor. Maddi olarak sıkıntı çekmeyeceğine inandırıldığını anlatıyor. Ayrıca çocuklarıyla ve ailesiyle tehdit edildiğini, ifadesinin yönlendirmeyle alındığını kaydediyor.Avukat Ertuğrul Cem Cihan, “Siz 16 gün boyunca gözaltında kalmışsınız. Mülakat yapmışlar sizinle. Bu mülakatta size ne vaatlerde bulunuldu?” diye soruyor.Hakan Bıyık, ailesiyle tehdit edildiğini şöyle anlatıyor: “Tabii ki ailemle ilgili sıkıntı yaşamayacağımı, maddi yönden de bana destek olacaklarını ifade ettiler, koruma vereceklerini ifade ettiler ama sonra bunların hiçbiri olmadı. Eşim öğretmendi, ihraç edildi. Yani söylenenlerin hepsinin tersi oldu. Çocuklarımın geleceği masaya konuldu. Onların geleceğine yönelik planlamalar yapıldı bana. Çocukların ‘şöyle olur, böyle olur’ dendi. Söyledikleri buydu. Yaşadığım, ailemin yaşayabileceği sıkıntılar söylendi. Ben de bunu hissettim.''Bir başka soru üzerine de gizli tanık Hakan Bıyık, ifadelerine sonradan eklemeler olduğunu itiraf ediyor: “Evet o yazılı ifadelerdeki hususların bazıları daha sonradan ilave edildi. Çünkü o ifadeler alınırken poliste 3 günlük mülakat oldu. Ben onları okumadan imzaladım.”