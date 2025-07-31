Samanyolu Haber /Gündem / ‘İtirafçı’ Aktaş, operasyondan önce banka hesaplarını boşaltmış /31 Temmuz 2025 09:55

‘İtirafçı’ Aktaş, operasyondan önce banka hesaplarını boşaltmış

CHP’li belediye başkanlarına yönelik operasyonlarda 'itirafçı' olan Aziz İhsan Aktaş'ın, gözaltına alınmadan önce banka hesaplarını boşalttığı ortaya çıktı.

SHABER3.COM


CHP’li belediyelere düzenlenen operasyonlarda itirafçı olan Aziz İhsan Aktaş’ın, 13 Ocak’ta Beşiktaş Belediyesi’ne düzenlenen operasyonda gözaltına alınmadan 3 hafta önce tüm banka hesaplarını boşalttığı ortaya çıktı.

Sözcü’nün haberine göre ev hapsinde bulunan Aktaş’ın şirketleri de yeniden canlandı.

Birden fazla şirketi bünyesinde barındıran, Diyarbakır’daki Aktaş Grup binası, polislerce basılmış ve çok sayıda dokümana el konulmuştu.

Bina o tarihten beri kullanılmıyordu. Panjur ve kapıları kapatılan atıl durumdaki grup binası Aktaş’ın ev hapsine alınmasından sonra yeniden aktif hale getirildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ‘İtirafçı’ Aktaş, operasyondan önce banka hesaplarını... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:56:08