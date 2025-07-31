‘İtirafçı’ Aktaş, operasyondan önce banka hesaplarını boşaltmış





CHP’li belediyelere düzenlenen operasyonlarda itirafçı olan Aziz İhsan Aktaş’ın, 13 Ocak’ta Beşiktaş Belediyesi’ne düzenlenen operasyonda gözaltına alınmadan 3 hafta önce tüm banka hesaplarını boşalttığı ortaya çıktı.





Sözcü’nün haberine göre ev hapsinde bulunan Aktaş’ın şirketleri de yeniden canlandı.





Birden fazla şirketi bünyesinde barındıran, Diyarbakır’daki Aktaş Grup binası, polislerce basılmış ve çok sayıda dokümana el konulmuştu.





Bina o tarihten beri kullanılmıyordu. Panjur ve kapıları kapatılan atıl durumdaki grup binası Aktaş’ın ev hapsine alınmasından sonra yeniden aktif hale getirildi.