İtirafçı Aktaş, Zarrab'ı anımsattı: 'Devletime yardımcı olmak adına ifadelerimi verdim'

‘Suç örgütü liderliği’ ile suçlanan ‘itirafçı’ Aziz İhsan Aktaş, gazeteci Nuray Başaran'a konuştu. Aktaş söz konusu röportajda "Devletime yardımcı olmak adına ifadelerimi verdim. Tabii bunlardan rahatsız olanlar olacaktır. Bırakın ülkemden kaçmayı, duruşmaların başlamasını sabırsızlıkla bekliyorum" dedi. Diğer yandan röportaj vermek için CHP kurultayına yönelik iddiaları çokça dile getiren ve Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulunan gazeteci Nuray Başaran’ın seçilmiş olması dikkatleri çekti.

Verdiği ifadeler birçok soruşturmaya dayanak gösterilen Aziz İhsan Aktaş, TYT Türk’te Nuray Başaran’a konuştu.

'Suç örgütü lideri' olduğu iddiasıyla İBB operasyonları sırasında tutuklanan Aziz İhsan Aktaş daha sonra etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak ev hapsi şartıyla 4 Haziran'da tahliye edilmişti. Daha sonra ise verilen ev hapsi kararı da kaldırılmıştı.

Aktaş'ın evindeki çalışma ofisinde yapıldığı söylenen röportajın tanıtım videosunda, Aktaş'ın şu sözlerine yer verildi:

"Ben buradayım. İstanbul'dayım. Yarın da buradayım. Dava günü de burada olacağım. Davadan sonra da burada olacağım. Arkadaşlarının yüzüne nasıl bakacağını çok merak ediyorum.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın belediyelere yönelik başlatmış olduğu yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandım. Devletime yardımcı olmak adına ifadelerimi verdim. Tabii bunlardan rahatsız olanlar olacaktır. Bırakın ülkemden kaçmayı, duruşmaların başlamasını sabırsızlıkla bekliyorum. Vekiller, genel başkan yardımcıları, acaba Türkiye'de kalacaklar mı, yoksa kaçacaklar mı?"

Aktaş’ın konuştuğu Başaran, röportajın devamının daha sonra yayımlanacağını bildirdi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre daha önce, Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurultayına yönelik iddiaları çokça dile getiren ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulunan gazeteci Nuray Başaran hakkında dikkat çeken iddiaları sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Emre “Nuray Başaran’ın adının geçtiği onlarca Amerikan belgesi WikiLeaks’te duruyor. Meraklısı internette bu belgelere erişebilir ama şu kadarını söyleyebilirim ki hanımefendinin ABD’li diplomatik misyon görevlileriyle temasları gazetecilik faaliyetlerinin çok ötesinde" ifadelerini kullanmıştı.
