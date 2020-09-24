İtirafçılık kurtarmadı, Murat Yeni'nin cezası belli oldu

Murat Yeni’nin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılandığı mahkemede heyet kararını açıkladı.





Mahkemenin örgüt üyesi olduğunu öne sürdüğü Murat Yeni toplamda 8 yıl 1 ay 15 gün hapse mahkûm edildi.







2018 yılında Erzincan'da tutuklanan ve itirafçı olarak serbest kalan Murat Yeni hakkında İstanbul 24'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yapılan yargılama sonucunda karar çıktı.





Murat Ertem başkanlığındaki heyet, Murat Yeni'nin toplamda 8 yıl 1 ay 15 gün hapse mahkum edilmesine hükmetti.





Murat Yeni'nin aldığı ceza temyiz safhasında.