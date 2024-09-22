İtirafçının ifadesinden sonra Narin'in köyünde yeniden arama yapıldı

Diyarbakır’da Kuran kursundan çıktıktan sonra kaybolan ve 19 gün sonra cesedi bir çuval içinde dere yatağında bulunan 8 yaşındaki Narin Güran soruşturması derinleştirildi. 'İtirafçı' Nevzat Bahtiyar'ın cezaevinden çıkarılarak ek ifadesinin alınması üzerine köye giden jandarma ekipleri Bahtiyar’ın evinde ve ahırında yeniden DNA ve incelemesi yaptı. Cezaevinde birbirleriyle görüşmelerine izin verilmeyen Güran ailesi bireylerinin kameralı özel odalarda tutuldukları ve dışarıdaki aile bireylerinin dahi görüşmelerine izin verilmediği belirlendi.







Sözcü'de yer alan habere göre; soruşturma kapsamında gerek şüpheli, gerekse bilgisine başvurulan bazı kişilerin gizli tanık olarak ifade verebilecekleri öğrenildi. Bununla ilgili İçişleri Bakanlığının da tanık koruma programında görevli 3 kişilik uzman bir heyeti Diyarbakır’a gönderdiği ortaya çıktı.





Bahtiyar yeni ifadesinde, “Cesedi yerde yatar vaziyette gördüm. Ağzından köpük gibi bir sıvı gelmişti. Cesedi Salim’den aldıktan sonra önce ahırın penceresinden içeri bıraktım” demesi üzerine Jandarma olay yeri inceleme ile JASAT ekipleri yeniden köye gitti.







BAHTİYAR'IN EVİ VE AHIRINDAN YENİDEN DNA ÖRNEKLERİ ALINDI

Güran ailesi aleyhine ifade verdiği için ailesinin can güvenlikleri olmadığı gerekçesiyle ailesinin boşalttığı köy evinde ve evin bitişiğindeki ahırda yeniden inceleme yapıldı. “Cesedi pencereden ahıra bıraktım” dediği pencere içinde ve çevresinde, boşaltılan evde ikinci kez amca Salim, anne Yüksel, ağabey Enes ve Nevzat Bahtiyar’a ait olabileceği değerlendirilen parmak izi, tırnak, kan, tükürük, salya, kıl örnekleri olabileceğine dair DNA bulgusu incelemesi yapıldı.





2 saat süren incelemenin ardından JASAT ekibi, aldıkları numunelerle birlikte köyden ayrıldı.





KAMERALI ÖZEL ODALARDA GÖRÜŞTÜRÜLMÜYORLAR

Nevzat Bahtiyar hariç tümü aile bireyleri ve akraba olan 12 kişi T2 ve T3 Yüksel Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki özel kameralı odalarda tutuluyor ve soruşturma tamamlanana kadar birbirleriyle görüşmelerine hiçbir şekilde izin verilmiyor.





Aynı şekilde görüş günlerinde de dışarıdaki akraba ve aile bireylerinin de tutukluların ziyaretçi olarak cezaevinde görüşmelerine izin verilmediği öğrenildi.





BAKANLIK GÖREVLENDİRDİ 3 KİŞİLİK ÖZEL EKİP GELDİ

Aile bireylerinden ve köyde tanık olarak bilgisine başvurulan kişi sıfatıyla daha önce ifadeleri alınan iki kişinin can güvenlikleri nedeniyle soruşturma dosyasında cinayetin sır perdesini aralayacak doğrudan görgüye dayalı bilgi sahibi oldukları için gizli tanık olarak ifadelerinin alınacağı bilgisi üzerine 3 kişilik uzman ekip Ankara’dan Diyarbakır’a geldi.





Uzmanlar, gerek 12 kişinin tutuklu bulunduğu cezaevinde, gerekse Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmayı yürüten savcılarla görüşmeler yaptıktan sonra tekrar Ankara’ya döndü.