Samanyolu Haber /Medya / İtiraflar başladı! /16 Kasım 2019 18:05

İtiraflar başladı!

Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlık yaptığı dönemde basın müşavirliği görevini üstlenen Kemal Öztürk ibretlik bir itirafta bulundu.

İbretlik itiraf!

Anadolu Ajansı’nın eski Genel Müdürü Kemal Öztürk, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakan olduğu dönemde basın müşavirliği görevini üstlenmişti. 

Çağlar Cilara'nın YouTube kanalında sorularını cevaplandıran Öztürk o günlerde gazeteler üzerindeki sansür ve baskının hangi safhaya kadar ulaştığına dair çarpıcı bir itirafta bulundu. 

Öztürk, bugün muhalif bilinen bazı gazetecilerin, o dönemlerde yöneticisi oldukları gazetenin ertesi günkü manşetini kendisine talep etmeden gönderdiklerini söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Erdoğan'ın Anadolu Ajansı genel müdürlüğüne tayin ettiği Kemal Öztürk'ü (sağda) seçim sonuçlarını AKP lehine manipüle etmekle suçlamıştı.

"BEN İSTEMEDEN ERTESİ GÜNÜN GAZETE MANŞETİNİ BANA GÖNDERİYORLARDI"

Kemal Öztürk, "Bugün çok bağımsız ve çok özgür gazetecilik yaptığını söyleyen arkadaşlarımız, ben istemeden ertesi günün gazete manşetini bana gönderiyordu. 'Uygun mudur?' diye soruyordu öyle yayınlıyordu. Bugün meydan okuyanların şeceresini iyi biliyorum, fakat bende kalacak." dedi.

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