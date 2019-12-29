Samanyolu Haber /Gündem / İtirazlar AKP'nin umurunda değil! /29 Aralık 2019 21:38

İtirazlar AKP'nin umurunda değil!

Uzmanların "İstanbul için felaket olur" ikazına rağmen Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümeti Kanal İstanbul'da geri adım atmayacak. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu projeye itiraz eden halkla adeta alay etti.

Kanal İstanbul'u öyle bir anlattı ki...

Hayata geçirilmesiyle birlikte geri dönüşü olmayan yıkımlara sebep olacak Kanal İstanbul projesine dair on binlerce itiraz Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne beyan edilirken, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümeti bildiğini okumaya devam ediyor. 

Kanal İstanbul'a halktan gelen haklı itirazlarla adeta alay eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Birileri çatlasa da patlasa da 2011'de milletimiz karar verdi, Kanal İstanbul'u yapacağız. 2020'de moralimiz daha güçlü olacak." dedi.

AKP hükümeti ekonomik krize aldırmadan 100 milyar TL maliyetle Karadeniz ile Marmara Denizi arasında İstanbul Boğazı'na paralel 45 kilometre uzunluğunda yeni bir su kanalı açacak.


SOYLU'YA GÖRE 2023'TE TÜRKİYE STRATEJİK BİR GÜÇ OLACAK!

Soylu, "2011'de milletimiz karar verdi, Kanal İstanbul'u yapacağız. 2020'de moralimiz daha güçlü olacak. 2023'te Türkiye stratejik bir güç olacak inşallah. 7 başlı ejderhayla uğraşmamıza rağmen Cenab-ı Allah'ın inayetiyle yolumuza dimdik devam ediyoruz.'' ifadelerini kullandı.
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