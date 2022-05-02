İTO araştırdı: İstanbul'da enflasyon yüzde 80'e dayandı

İTO’nun 1995 yılından bu yana ölçümlediği ve ‘‘İstanbul enflasyonu’’ olarak tanımlanan Ücretliler Geçinme Endeksi, Türkiye’nin son 40 yılındaki en büyük yoksullaşmaya neden olduğu belirtilen 2001 krizinde yılı yüzde 68 oranıyla kapatmıştı.







Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre TÜİK en son 4 Nisan’da enflasyon oranı olarak kabul edilen Tüketici Fiyatları Endeksi’ni (TÜFE) yüzde 61,14 olarak açıkladı. Hakkında çeşitli soruşturmalar yürütülen bağımsız araştırma grubu ENAG ise aynı gün yıllık enflasyonu yüzde 142 olarak ölçümlediğini açıkladı.





Erdoğan: ‘‘Mayıs'tan sonra enflasyonda gerileme başlayacak’’





Bu verilere rağmen hükümet üyelerinden enflasyonla ilgili pozitif mesajlar gelmeye devam ediyor.





Önceki gün Suudi Arabistan seyahatinden dönüşünde uçakta kendisini takip eden gazetecilere, ‘‘Elbette bu sorunun bizim vatandaşlarımız açısından oluşturduğu sıkıntıların farkındayız ve bunların giderilmesi için ne gerekiyorsa onu yapmanın gayreti içindeyiz. Bütün gelişmeleri yakından takip ediyoruz, gerekli tedbirleri alıyoruz. Halkımız müsterih olsun, bu meselenin üstesinden geleceğiz. Hedefimiz enflasyonu aşağıya çekmektir. Attığımız, atacağımız adımlarla inşallah Mayıs’tan sonra gerilemeye de başlayacaktır. Bunun yıl sonuna doğru daha olumlu istikamette neticeleneceğini söyleyebilirim’’ diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan sonra bugün de Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de pozitif mesajlar verdi.





Nureddin Nebati gelecek dönemde enflasyonda düşüş bekliyor





Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bugün Hürriyet gazetesinde yayınlanan röportajında, ‘‘Döviz kurundaki oynaklığın sona ermesinin ardından önümüzdeki kısa dönemde ilk olarak aylık enflasyonların normalleşmesini bekliyoruz. Diğer yandan, 2021 yılı Aralık ayındaki ve 2022 yılı ilk çeyreğindeki yüksek enflasyon gerçekleşmeleri, enflasyonun belirli bir süre yüksek seyretmesine neden olabilir. Emtia fiyatlarındaki normalleşme, döviz kurundaki istikrar ve atacağımız ilave adımlarla önümüzdeki dönemde enflasyonda belirgin bir düşüşün olmasını bekliyoruz’’ dedi.





Nebati, ‘‘kur korumalı’’ mevduat hesabından sonra ‘‘enflasyon korumalı’’ tahvil çıkarma çalışmalarının tamamlandığını açıkladı.







