İTO’dan 50 bine yakın esnafa haciz kararı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) yönetimi 30.09.2019 tarihinde kayıt ücretleri, yıllık aidat, munzam aidat, navlun hasılatından alınacak oda payları gibi 10'a yakın kalemdeki alacakları için 50 bine yakın esnafa haciz kararı çıkarttı. Uygulama için de özel avukatlık büroları görevlendirildi. İTO yönetimi yaşanan gelişmenin kanunların gerektirdiği bir prosedür olduğunu söyledi.





ESNAF İTO’YA ÖDEME YAPACAĞINI BİLMİYOR





Fatih'te market işleten A.L kendisine 300 liralık borç için 900 TL faiz, 500 TL de avukatlık ücreti kesildiğini belirtirken, "20 metrekarelik bir büfe işletiyorum. İTO'ya böyle bir borcum olduğunu bilmiyordum. Daha önce Esnaf ve Sanatkârlar Odası'na ödeme yapıyorduk. Ödemelerimiz buraya devr olmuş ama bilgimiz yok. Önceden bir, mesaj gelse ya da telefon etseler öderdik. Şimdi avukatlar tehditle haciz işlemi yaptırıyor" dedi.





Bir başka esnaf ise 2014'te işyerini kapatıp memurluğa geçiş yaptığını ancak odadaki kaydının silinmediği için kendisine de 5 yıllık üyelik borcu çıkarıldığını iddia etti.





Esnafa ulaşan icra tebligatlarında, "7 gün içerisinde borcun ödenmemesi ve/veya yanlış beyanda bulunması halinde cebri icra yapılacağı, yine bu süreçte hapis ile cezalandırılacağınız" ifadesi geçiyor.





'YAPMAK ZORUNDAYIZ'





İstanbul Ticaret Odası konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Kayıt ücretleri, yıllık aidat, munzam aidat, navlun hasılatından alınacak oda payları ve birlik aidatı ile borsa tescil ücreti ve bunlara ait kesinleşen gecikme zamları ile para cezalarının tahsiline ilişkin olarak oda, borsa ve Birlik Yönetim Kurulunca verilen kararlar ilâm hükmünde olup, icra dairelerince yerine getirilir. Burada süre 5 yıldır. Bu kapsamda 30.09.2019 tarihli Oda Yönetim Kurulu kararı ile aidat ödemeyip zaman aşımına girmekte olan borçlu firmalara ödeme tebligatı yapıldı. Ancak verilen süre zarfında da aidatını ödemeyenler için, bu kez takip süreci başlatıldı. Oda yönetimi, kamu zararı doğmaması için bu süreci uygulamak zorundadır" denildi.