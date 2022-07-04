Samanyolu Haber /Gündem / İTO enflasyonuyla da bağını kopardı /04 Temmuz 2022 12:41

İTO enflasyonuyla da bağını kopardı

TÜİK’in açıkladığı haziran enflasyonu ENAG’ın ardından İTO’yla da bağını kopardığını gösterdi. ENAG’a göre yıllık enflasyon 175.55, İTO’nun İstanbul enflasyonu yüzde 94.19’ken, TÜİK yıllık enflasyonu yüzde 78.62 olarak hesapladı.

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İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) her ay açıkladığı Ücretliler Geçinme İndeksi, bugüne kadar Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon rakamının öncü gösterge niteliğindeydi ancak son açıklanan rakamlar ENAG’dan sonra burada da bağın koptuğunu gösteriyor. 2021 Haziran ayına göre 2022 Haziran ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İTO 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yüzde 94.19, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi'nde ise yüzde 87.98 olarak gerçekleşti ancak Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı yıllık enflasyon yüzde 78.62’de kaldı. ENAG da bugün yıllık enflasyonun yüzde 175.5 olduğunu açıkladı.

İstanbul enflasyonu Türkiye enflasyonundan koptu
Eski Merkez Bankası Başekonomisti ve Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Kara, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Son dönemde İTO'nun ölçtüğü İstanbul enflasyonu TÜİK'in ölçtüğü Türkiye enflasyonundan kopmuş görünüyor” dedi.

Greenwich Üniversitesi Öğretim Üyesi Cem Oyvat da Kara’nın paylaşımına “Son 2 ay içinde TÜİK'in enflasyon hesabı yapan dairesinin başkanının değişmesi, TÜİK'in daha detaylı bir madde sepeti yayımlamayı durdurması, Yeditepe'nin ENAG'a soruşturma açması ve TÜİK enflasyonunun ENAG dışındaki endekslerle de bağını koparmaya başlaması rastlantı değil” yorumunu yaptı.


Asgari ücrete o yüzden zam yapıldı
Asgari ücret zammının TÜİK'in bu ay yüzde 94 olarak açıkladığı gıda enflasyonu baz alınarak yapıldığının gözüktüğünü vurgulayan Oyvat, Twitter paylaşımında “Fakat sorun şu ki, TÜİK sayıları diğer her şeyin altında” diyerek, şu tabloyu verdi:

Yıllık gıda enflasyonları:

İTO: %99.9

Türk-İş: %117.3

ENAG yıllık gıda açıklamıyor ama hesaplamalarıma göre %212.9.
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