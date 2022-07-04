İTO enflasyonuyla da bağını kopardı

İstanbul enflasyonu Türkiye enflasyonundan koptu

Eski Merkez Bankası Başekonomisti ve Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Kara, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Son dönemde İTO'nun ölçtüğü İstanbul enflasyonu TÜİK'in ölçtüğü Türkiye enflasyonundan kopmuş görünüyor” dedi.





Greenwich Üniversitesi Öğretim Üyesi Cem Oyvat da Kara’nın paylaşımına “Son 2 ay içinde TÜİK'in enflasyon hesabı yapan dairesinin başkanının değişmesi, TÜİK'in daha detaylı bir madde sepeti yayımlamayı durdurması, Yeditepe'nin ENAG'a soruşturma açması ve TÜİK enflasyonunun ENAG dışındaki endekslerle de bağını koparmaya başlaması rastlantı değil” yorumunu yaptı.









Asgari ücrete o yüzden zam yapıldı

Asgari ücret zammının TÜİK'in bu ay yüzde 94 olarak açıkladığı gıda enflasyonu baz alınarak yapıldığının gözüktüğünü vurgulayan Oyvat, Twitter paylaşımında “Fakat sorun şu ki, TÜİK sayıları diğer her şeyin altında” diyerek, şu tabloyu verdi:





Yıllık gıda enflasyonları:





İTO: %99.9





Türk-İş: %117.3





ENAG yıllık gıda açıklamıyor ama hesaplamalarıma göre %212.9.