Samanyolu Haber /Gündem / İTO'ya göre fiyat artışları açıklandı /01 Ağustos 2021 14:09

İTO'ya göre fiyat artışları açıklandı

İTO verilerine göre, İstanbul'da temmuzda bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 1.52 ve toptan fiyatlar yüzde 3.12 arttı

SHABER3.COM

İstanbul'da temmuzda bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 1,52 ve toptan fiyatlar yüzde 3,12 arttı.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı verilerine göre, Temmuz 2021 itibarıyla İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme indeksi aylık yüzde 1,52 artış kaydetti. Bu dönemde toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 3,12 yükseldi.

Söz konusu verilere yıllık bazda bakıldığında ise artış oranı perakende fiyatlarda yüzde 17,38, toptan fiyatlarda yüzde 27,63 düzeyinde gerçekleşti.

SEKTÖREL BAZDA DEĞİŞİM ORANLARI
Perakende fiyatlar, temmuzda bir önceki aya göre, kültür, eğitim ve eğlencede yüzde 1,11, ulaştırma ve haberleşmede yüzde 0,04, ev eşyasında yüzde 1,26, konutta yüzde 4,67, sağlık ve kişisel bakımda yüzde 0,37, gıdada yüzde 1,15 artış kaydederken, giyimde yüzde 3,12 geriledi. Diğer Harcamalar grubunda ise değişim izlenmedi.

Bu dönemde toptan fiyatlar ise gıdada yüzde 3,18, kimyevi maddelerde yüzde 0,90, madenlerde yüzde 1,74, yakacak ve enerji maddelerinde yüzde 1,93, mensucat grubunda 0,11 ve işlenmemiş maddelerde yüzde 8,62 arttı. İnşaat malzemeleri grubunda ise değişim yaşanmadı.
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