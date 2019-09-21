İttifak çatırdıyor

İyi Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, iki seçimdir ittifak yaptığı Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Halkların Demokratik Partisi'ne (HDP) yaklaşımından rahatsızlık duyduklarını kaydetti.

"CHP’nin her yaptığına ‘evet’ diyerek, savunmuyoruz." diyen Ağıralioğlu, "Biz 'HDP’ye kimi krediler açarak siyaset yapmanızı doğru bulmuyoruz diyoruz. Bu sizi 90’ların SHP’si gibi yapar' diyoruz. Sonuç olarak biz İyi Parti olarak toptan ‘evet’ veya ‘ret’ cephesi değiliz." ifadelerini kullandı.





"ERDOĞAN, CUMHUR İTTİFAKI'NIN YETMEDİĞİNİ GÖRMESİ LÂZIM"





Millet İttifakı'nın dağılabileceğine dair iddiaları teyit eden İyi Parti Sözcüsü Ağıralioğlu, “Acaba Millet İttifakı ne olur? Satranç bu. Tayyip Erdoğan’ın 2023 denklemi varsa, bu denklemde Cumhur İttifakı bileşenlerinin yetmediğini görüyor olması lazım." diye konuştu.





Ağıralioğlu, "İyi Parti’yi ya da daha fazla kopartılacak parça varsa, bunları Millet İttifakı bünyesinden koparmak, orayı zayıflatmak isteyecektir. Biz de kendi vizyonumuz çerçevesinde bileşenleri arttıracağımız alanda İyi Parti olarak AKP ve MHP’nin içinden koparabileceğimiz kadar kuvvet koparacağız. Satranç oynuyoruz.” dedi.





AĞIRALİOĞLU'NDAN CHP'YE: HDP İLE İLİŞKİ BİZİ DIŞARI ÇIKARTIR





Ağıralioğlu, satranç oyunu oynanırken Millet İttifakı'nın içinde mi dışında mı olacakları sorusuna ise şöyle cevap verdi: “İçi de dışı da yok bizim için."





CHP ile iş birliğine gittikleri yerlerde bu beraberlikten doğan kuvvetin yönetilebileceğini gösterdiklerini vurgulayan Ağıralioğlu, “Ama CHP’nin HDP’ye doğru adımlarını görüyoruz. Biz bu konuda endişeliyiz. Bu adımları tereddütle izliyoruz. Hassasiyetlerimizin görülmesi lazım.” dedi.





İyi Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, parti sözcüsü Ağıralioğlu'nun sözlerini "Neler oluyor?" diyerek paylaştı.





CHP’nin Millet İttifakını bloklaştırmaya çalıştığını, HDP’yi de bu güç birleşenlerinin yakın markajında tutmak istediğini anlatan Ağıralioğlu şunları söyledi: "Yakın markajda tutacağım diye kurumsal ilişkiye geçerseniz o kurumsal ilişki bizi dışarı çıkarır. Bizim meşru görmediğimiz bir sürü açıklama var. Leyla Güven’in açıklamalarının bizde hiçbir karşılığı yok. "



