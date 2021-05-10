Samanyolu Haber /Gündem / İttifak hesapları yapan Saray, Saadet Partisi'nden sonra İyi Parti'nin kapısını çalacak /10 Mayıs 2021 15:47

İttifak hesapları yapan Saray, Saadet Partisi'nden sonra İyi Parti'nin kapısını çalacak

Cumhur İttifakı, yeni anayasa çalışmasıyla “ittifakı genişletmeyi” de amaçlıyor. Bu noktada ittifakın muhalefete karşı en büyük kozu “ya darbe anayasası ya yeni anayasa” olacak.

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MHP’nin yeni anayasa çalışmasında, başlangıç bölümünde yer alan “Allah’ın lütfu, kardeşlik ruhu ve vatan sevgisiyle varlık bulmuş biz Türk milleti” girişine AKP de yeşil ışık yakarken, böyle bir girişin “Saadet Partisi (SP) tabanını da konsolide edeceği” ifade ediliyor. Millet İttifakı cephesinden son zamanlarda gelen açıklamaların da SP’nin özellikle Milli Görüş kesimini “tatmin etmediği” konuşuluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Saadet Partisi (SP) Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk ile bir süredir görüşmeler yürüttüğüne dikkat çekilirken, AKP’den ikinci hamlenin de “İyi Parti’ye gelebileceği” dillendiriliyor. 

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre; HDP’ye yönelik soruşturmalarda ve ABD Başkanı Joe Biden’ın 1915 olayları ile ilgili “Ermeni soykırımı” ifadelerine yönelik CHP’den gelen açıklamaların ardından “İYİ Parti’nin giderek CHP’den uzaklaştığı” ileri sürülüyor. 

Öte yandan Cumhur İttifakı’nın yeni anayasa çalışmalarıyla muhalefeti de “kıskaca almayı hedeflediği” iddia ediliyor. İttifak bileşeni iki partinin, 2023’e giden süreçte muhalefete “Ya darbe anayasası ya da yeni anayasa, tercihinizi yapın” söylemini kullanacağı belirtiliyor. Muhalefetin itirazlarına ise Cumhur’dan “Hem vesayet anayasasından şikâyetçiler, hem de yeni anayasa çalışmalarına karşılar. Oysa biz çağrı yaptık, toplumsal mutabakat için çağrı yaptık ancak masayı onlar devirdiler” karşılığının verileceğinin de altı çiziliyor. 
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