Samanyolu Haber /Spor / İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş maçında tam 7 gol vardı /11 Şubat 2021 23:41

İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş maçında tam 7 gol vardı

Ziraat Türkiye Kupası'nda son yarı finalisti belirleyecek olan maç için İttifak Holding Konyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1'lik eşitlikle sona eren mücadelede kazanan penaltı atışları sonrası Beşiktaş oldu.

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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Beşiktaş Oğuzhan'ın 13. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Konyaspor, Abdülkerim'in 18. dakikadaki golüyle maça beraberliği getirdi.

Maçın normal süresi 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı ve maç uzadı. Uzatma dakikalarında da taraflar eşitliği bozamayınca maçın galibini seri penaltı atışları belirledi.

KAZANANI PENALTI ATIŞLARI BELİRLEDİ

Beşiktaş, 120 dakikası 1-1 biten maçta Konyaspor'u penaltılarda 3-2 yenerek Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi ve Başakşehir ile eşleşti.

Her iki takımın kalecisi de birer penaltı atışını kurtarırken, İttifak Holding Konyasporlu futbolcular iki penaltı atışında ise topu auta gönderdi.
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