İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş maçında tam 7 gol vardı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Beşiktaş Oğuzhan'ın 13. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Konyaspor, Abdülkerim'in 18. dakikadaki golüyle maça beraberliği getirdi.





Maçın normal süresi 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı ve maç uzadı. Uzatma dakikalarında da taraflar eşitliği bozamayınca maçın galibini seri penaltı atışları belirledi.





KAZANANI PENALTI ATIŞLARI BELİRLEDİ





Beşiktaş, 120 dakikası 1-1 biten maçta Konyaspor'u penaltılarda 3-2 yenerek Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi ve Başakşehir ile eşleşti.





Her iki takımın kalecisi de birer penaltı atışını kurtarırken, İttifak Holding Konyasporlu futbolcular iki penaltı atışında ise topu auta gönderdi.