Samanyolu Haber /Spor / İttifak Holding Konyaspor'dan yeni Ahmet Çalık kararı /17 Ocak 2022 22:07

İttifak Holding Konyaspor'dan yeni Ahmet Çalık kararı

Geçirdiği trafik kazası sonrasında hayatını kaybeden İttifak Holding Konyaaspor futbolcusu Ahmet Çalık ile ilgili kulüp yönetiminin yeni bir karar aldığı ve futbolcunun yıl sonuna kadar olan ücretinin ailesine ödeneceği belirtildi.

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Konyaspor Kulübü, 11 Ocak Salı günü geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitiren futbolcu Ahmet Çalık’ın, bu sezon sonuna kadar sözleşmesinde yer alan ücreti ailesine ödeme kararı aldı.

Ankara doğumlu olan ve Gençlerbirliği alt yapısında yetişen Ahmet Çalık, bugüne kadar Gençlerbirliği ve Galatasaray’da forma giydi. Ardından 5 Ekim 2020 tarihinde de Konyaspor’a transfer oldu. Ahmet Çalık, 26 Aralık 2021 tarihinde de yeşil-beyazlı kulüple sözleşmesini 3 yıllığına daha uzatmıştı.

KULÜPLERDEN AHMET ÇALIK ANISINA ORGANİZASYON

Süper Lig kulüpleri Ahmet Çalık’ın vefatı sonrası anlamlı bir harekete imza atıyor. Çalık’ın vefat etmeden önce her cuma günü çocuklarla buluşarak onlara çikolatalar verip hayır işlediği bilinirken Süper Lig kulüpleri bu olayla ilgili yeni bir girişimde bulunmaya karar verdi.

Ankaragücü, sosyal medya üzerinden “Sen de var mısın?” diyerek tüm kulüpler arasında akım başlattı. MKE Ankaragücü, sosyal medya hesabından “Acı kaybımız, Ankara’nın gururu örnek sporcu Ahmet Çalık adına 21 Ocak Cuma günü belirlenen okullarda çocuklarımıza MKE Ankaragücü spor kulübü olarak çikolata dağıtıyoruz” diyerek okulda çikolata dağıtacağını duyurdu.

Ardından Süper Lig ve TFF 1. Lig ekipleri de bu paylaşıma katıldı.
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