Muhalefete karşı sinsi plan

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) muhalefetin karşı ittifaklarına mani olmak için Siyasi Partiler Kanunu ile Seçim Kanunu'nda değişiklik yapmaya hazırlandığı iddia edildi.





Taslak için “yeni ittifak modelleri, seçim barajı, daraltılmış bölge” gibi başlıklarda mevzuatta ayrıntılı bir araştırma yürütülüyor.





Masada, seçim barajlarının yüzde 5’e indirilmesi ve seçim bölgelerinin sayısının arttırılması da var.





İKİ KANUN TEKLİFİ TEK PAKET





AKP’de kurulan komisyon, ilk toplantısını önümüzdeki hafta yapacak.





AKP Siyasi İşler Başkanı Hayati Yazıcı başkanlığındaki komisyon, çalışmalarını yaz boyunca sürdürecek ve yeni yasama dönemine hem Siyasi Partiler hem de Seçim kanunlarında köklü değişiklikler ihtiva eden bir paket getirilecek.





Yeni torba kanun teklifi için daha önce yapılan taslak çalışmadan da faydalanılacak. Geçmişte bu taslakla ilgili olarak AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunum yapılmış, simülasyonlarla yapılan değişikliklerin sonuçları gösterilmişti.





YÜZDE 5 BARAJ TARTIŞMASI





Öncelikle 400 maddeyi bulan iki kanun sadeleştirilerek yaklaşık 200 maddeye indirilecek. Sadeleştirme haricinde asıl önemli çalışma seçim barajı konusunda olacak.





İttifak uygulamasının seçim barajını fiilen ortadan kaldırdığı yorumları yapılırken, barajın ittifak yapan partilerin en az yüzde 5 oy almaları şekline dönüştürülebileceği iddia ediliyor.





Bu durumda baraj otomatik olarak yüzde 5’e inecek. Küçük partilerin ittifak aracılığı ile Meclis’e girmesi engellenecek.





DAR BÖLGE DEĞİL, DARALTILMIŞ BÖLGE





İktidar partisi milletvekili seçimlerinde dar bölgeye sıcak bakmazken, daraltılmış bölgeye daha yakın duruyor.





Yeni düzenlemede dair ilişkin hükümler de yer alacak. Bir parti yöneticisi, daraltılmış bölge olmasa bile ona benzer bir ara formül geliştirebileceklerini söyledi.





AKP büyükşehirlerdeki seçim bölgelerinin sayısını arttırmayı planlıyor. Bu konuda daha önce yapılmış çalışma da bulunuyor.





İTTİFAK SEÇİMDEN ÖNCE Mİ, SONRA MI?





Türkiye milletvekilliği söz konusu çalışmanın konusu olmayacak. Bunun için Anayasa değişikliği gerekiyor. Diğer partilerin çalışmalara destek vermemesi durumunda, TBMM’den geçirilmesi mümkün olmadığı için bu konuya girilmeyeceği belirtiliyor.





Tartışılan başka bir konu ise ittifakların yapısı olacak. İttifak yapısının aynen kalabileceği gibi seçimden önce ittifak yapmanın yolunun kapatılabileceği de iddia ediliyor.





Hürriyet'in haberine göre partilerin güçlerini seçimden önce değil, seçimden sonra birleştirmesiyle ilgili öneriler de bulunuyor. Bu durumun büyük partileri avantajlı çıkaracağı yorumları yapılıyor.