İttifak yola devam edecek mi; İYİ Parti'den yeni açıklama

28 Mayıs ikinci tur seçimlerinde Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı olmasının ardından gözler Millet İttifakı'na çevrildi. İttifakın devam edip etmeyeceği merak edilirken İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'dan konuyla ilgili açıklama geldi.







Belediye seçimlerinde İYİ Parti ve CHP'nin büyük başarı elde ettiğini ifade eden Zorlu, "Millet İttifakı mahalli idari seçimlerle Meral Akşener'in teklifiyle bir araya gelmişti. Büyükşehirlerde çok büyük başarılar elde etmiştir. Bu süreç devam etmektedir. Mahalli İdari seçimlerde İYİ Parti ve CHP'nin ortaya koyduğu gücün neticenin ürünü olan büyükşehir belediye başkanlıkları olmak üzere bu başarı devam ediyor. Bu anlamdaki birliktelik devam ediyor" dedi.





Zorlu'nun açıklamaları şöyle:



"Seçimlerin ardından milli irade tecelli etti. İYİ parti muhalefet görevini üstlendi. Bundan sonra süreçte en büyük vazifemiz milletimizin ağırlaşan sorunlarının çözümü için var gücümüzle muhalefet görevimizi layıkıyla yerine getirmektir.







Siyasi partilerin kurumsal stratejik kararları, süreçleri vardır. Bir de operasyonel düzeyde diyebileceğimiz kararları ve süreçleri vardır. Milletvekili arkadaşlarımızdan gelen açıklamalar teknik bir iş birliğinin ne aşamaya geldiğinin altını çizdikleri hususlardır.





Bir sürecin devamı olarak 25 Haziran'da olağan kongremizi topluyoruz. Genel Başkanımızın bugünü ve yarını inşa etmek amacıyla oluşacak süreçtir. Nihai bir karar için Genel Başkanımızın açıklamalarını takip etmekte faydalı olacağını milletimizle paylaşmak istiyorum."