İttifaklar değişiyor mu? İşte çarpıcı iddia

Altan Tan’dan çarpıcı iddia: DEM Parti Erdoğan’a oy verecek, CHP’ye destek vermeyecek Eski HDP milletvekili Altan Tan, iktidarın “Terörsüz Türkiye” adını verdiği yeni sürece ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

İktidara yakınlığıyla bilinen Ensonhaber’den Çağlar Cilara’ya konuşan Tan, sürecin ‘başarı’ya ulaşması halinde DEM Parti’nin Erdoğan’ın 360 vekilin desteğini alarak yeniden aday olması gereken erken seçim sürecinde Erdoğan’a destek olacağını öne sürdü.

Tan şunları kaydetti:

“İttifaklar değişti”

“2019’da Abdullah Öcalan, Prof. Dr. Ali Kemal Özcan vasıtasıyla mektup gönderip ‘bu seçimlerde taraf olmayın’ yani ‘CHP’ye oy vermeyin’ dediği halde Selahattin Demirtaş ‘CHP’ye yüklenin’ dedi. 2023’te Kılıçdaroğlu Diyarbakır’da Şişli’de Kadıköy’de aldığı oydan daha fazla oy aldı.

Şimdi niye karşı çıkıyorsunuz, neye karşı çıkıyorsunuz? Korku şu; ittifaklar değişiyor. Daha önce CHP, DEM, TİP, Kürt Solu Türk Solu Ali’siz Aleviler, Kemalistler… Bunlar CHP’nin etrafında bir bloktu. Bu ittifakın içinde Selahattin Demirtaş da vardı.

Şimdi bu ittifak değişti.

“DEM Parti Erdoğan’a oy verecek”

Eğer bu süreç başarıyla giderse ki bunu Erdoğan da dillendirdi hatırlatsanız, “Biz bu süreci AK Parti, MHP ve DEM Parti birlikte yürüteceğiz.”

Şimdi bu böyle olursa Erdoğan’ın tekrar aday olabilmesi için Meclis’te 360 oy lazım. Tekrar söylüyorum ihtiyatlı konuşuyorum, bugünden yarına ne olur bilmiyorum ben şahsen.

Eğer bu süreç başarıyla giderse, DEM Parti erken seçim için, Erdoğan’ın aday olabilmesi için oy verecek. Seçimde de, dolaylı veya direkt destek.

En azından daha ılımlı ve ihtiyatlı bir cümle kurayım CHP’ye destek vermeyecek. Şerh koyuyorum bu iş yürürse…”
