Samanyolu Haber /Gündem / İttifak'ta 'Esed' krizi! Doğu Perinçek’ten Erdoğan’a tepki /21 Temmuz 2022 09:00

İttifak'ta 'Esed' krizi! Doğu Perinçek’ten Erdoğan’a tepki

Cumhur İttifakı destekçilerinden Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki gösterdi.

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Cumhur İttifakı destekçilerinden Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Astana görüşmeleri sürerken Ulusal Kanal ekranlarında konuştu. Burada zirve açıklamalarını değerlendiren Perinçek, "Bu üç liderin bir araya gelmesi bile çok önemli. Yükselen Asya'yı gösteriyor. Astana vurguları üçünde de vardı. Çin ve Hindistan yoktu ama Asya'nın 6 büyüğünden üçü bir araya gelmiş oldu" dedi. 

"EGE'DEKİ BAŞARISIZLIK BÜYÜK SORUNLAR YARATIR"
“Koridor siyasetiyle yapıcı tavır içinde değil. Erdoğan '30 km aşağıda olsun.' diyor. Yine Türkiye'nin dibinde. Ve 1 milyon Suriyeliyi Türkiye'den kaldırıp Suriye'ye götürüyorsunuz. Cumhurbaşkanımıza buradan sesleniyorum. Bu çözüm mü?” diye soran Doğu Perinçek şunları anlattı: 

"Bırakın Suriye kendi anayasasını yapsın. Suriye'nin anayasasını Türkiye, Rusya, İran yapmamalı. Suriye'nin anayasasını onaylamaya kimsenin hakkı yok. Bizim anayasamızı başkası onaylayabilir mi?

 Şam'da sorunu çözmeye yönelik esaslı bir buluşma yapalım.' Ama Türkiye, buna karşı Türkiye'nin yapacağı çok basit. Ben buradaki inadı anlamıyorum. ABD, Yunanistan, İsrail bizi iki cephede savaş durumunda bırakırsa ne olacak? Türkiye'nin, Ege ve Akdeniz cephesi olduğunu unutmayalım. ABD o savaş için yığınağını yaptı. Ege ve Akdeniz'de ABD, Yunanistan, İsrail ortaklığı başladı. Bizim askeri gücümüze karşı hareketler bizi zor durumda bırakır ve çift cephede savaş meydana gelir. İsrail, Türkiye'yi baş düşman olarak görüyor. Suriye ile işbirliği demek Rusya'nın İran'ın işbirliğini almak demektir. Ve ABD Erdoğan'ı devirme planı yapıyor, bunu unutmayalım. Doğu Akdeniz ve Ege'deki bir başarısızlık büyük sorunlar yaratır."
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